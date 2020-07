Cristina Cernei: Hackathonul Puterea a cincea oferă şansa unei promovări sănătoase a lucrului în echipă cu conţinut educativ

Cristina Cernei, profesoară de limba engleză în cadrul Liceului „Onisifor Ghibu” din Chişinău, a acceptat acum un an provocarea de a preda disciplina Educaţie pentru media. A înţeles din start că este un domeniu important, care ne învaţă să „desluşim adevărul în oceanul informaţional în care ne-am regăsit cu toţii în secolul XXI”. A „testat” împreună cu elevii diverse tehnici de dezvoltare a gândirii critice, prin urmare, cunoaşte care dintre ele funcţionează mai bine atunci când este vorba de educaţie media. Este pregătită să-şi împărtăşească această experienţă şi să ajute echipele participante la ediţia din 2020 a hackathonului media să elaboreze instrumente interactive, captivante și utile atât pentru profesori, cât şi pentru elevi.

Media Azi: Doamnă Cernei, în anul 2019 aţi urmat programele de instruire în domeniul educaţiei media la treapta gimnazială şi liceală, organizate de CJI, şi imediat aţi dat curs invitaţiei noastre de a preda disciplina Educaţie pentru media în liceul dvs. Prin ce v-a captivat acest curs?

Cristina Cernei: Încă de la primele activități din cadrul formărilor am realizat cât de nepregătită eram din punct de vedere al discernământului informațional, or, eu mă consideram destul de bună la acest capitol pentru că citesc mult, iar gândirea critică a fost mereu prioritară în dezvoltarea mea personală. Înţelegând cât de mult mai am de învățat, am constatat că noi, ca societate, avem nevoie de mult mai multe investiţii intelectuale pentru a putea desluşi adevărul în oceanul informațional în care ne-am regăsit cu toții în secolul XXI.

Media Azi: Ediţia din acest an a hackathonului îşi propune să vină în întâmpinarea voastră, a profesorilor care au acceptat provocarea de a preda disciplina Educaţie pentru media, pentru a vă pune la dispoziţie nişte instrumente/aplicaţii care v-ar ajuta în procesul de predare. Pornind de la experiența dvs. de predare pe parcursul anului trecut, cât de mult credeţi că v-ar ajuta acestea în activitatea didactică?

Cristina Cernei: Înainte de a veni în fața elevilor, mă pregătesc minuțios pentru a le putea oferi tot ce este mai actual și mai util. Manualul Educație pentru media, pentru elevii învățământului gimnazial și liceal, oferă un amalgam de exerciții şi exemple care mă ghidează în realizarea orelor. Totuși, am observat că deşi manualul este editat recent, datorită schimbărilor rapide care au loc, unele exemple sunt mai puțin relevante noilor realităţi. În aceste momente sunt nevoită să caut surse şi să găsesc studii de caz cât mai recente pentru a le capta atenția elevilor. De exemplu, tema la care discutăm cine sunt influencerii. Elevii mei cunosc alţi influenceri decât cei menţionaţi în manual, calificându-i pe ultimii de „modă veche”, acest lucru fiind „vechi” de doar un an sau doi. Deci, suntem presați de fluxul informațional constant care necesită investigații și cercetare pe piața informațională care, deşi pare la un click distanță, totuși îmi ia destul de mult timp. Acest hackathon reprezintă pentru mine o oportunitate pentru a-mi spune ofurile și a găsi soluții pentru a mă pregăti mai uşor de lecții. De asemenea, sper ca în rezultatul acestei confruntări în domeniul inovaţiilor să putem oferi elevilor aplicații sau instrumente pe care le-ar putea folosi independent, iar noi, profesorii, să fim siguri că ceea ce accesează nu este dăunător sănătății lor intelectuale.

Media Azi: Este evident că, pentru a trezi interesul elevilor, profesorii trebuie să fie în pas cu tehnologiile, să accepte noul ca pe o provocare firească. Totuşi, mulţi profesori sunt încă rezervaţi în faţa inovaţiilor şi nu manifestă un interes sporit în raport cu acestea. Pornind de la respectivele realităţi, ce sfaturi aţi avea pentru colegii dvs. profesori?

Cristina Cernei: Pandemia a demonstrat importanța tehnologiilor și nu avem cum să ne întoarcem la ceea ce a fost. Cu regret, am observat că unii colegi continuă să opună o rezistență feroce tehnologiilor. Această frică de modern trebuie educată constant și elevii au încercat să ne spună care sunt interesele lor încă dinaintea pandemiei, când mulți dintre noi, inclusiv eu, încercam să le iau telefoanele, pentru că le foloseau în alte scopuri decât cele educative. Fiind prinsă în realizarea obiectivelor lecției, mai rar foloseam jocuri gen Kahoot sau platforme educaționale aşa cum le-am utilizat în timpul pandemiei, cum ar fi Google Classroom, Skype, Zoom etc. De acum înainte, toate aceste oportunități digitale trebuie utilizate cât mai des, pentru că timp de trei luni, din martie până în mai, am făcut un salt cât nu făcusem din 2016 până în 2020, când Ministerul Educaţiei insista asupra regulamentului de dezvoltare digitală a competenţelor cadrelor didactice. Deşi unii colegi mai speră că învățarea în clasă va fi ca şi înainte de pandemie, cred că mulți deja își vor schimba stilul de predare. Acum, mai mult ca niciodată, obiectivele cursului Educație pentru media devin actuale.

Media Azi: În calitate de profesoară de Educaţie pentru media, aduceţi trei argumente care ar motiva viitorii participanţi să accepte înscrierea în concurs?

Cristina Cernei: Primul argument e că prin participare vom desluși realitățile cu care se confruntă sistemul educațional, importanța fiecărui participant în identificarea soluțiilor la nivel de sistem fiind extrem de importantă.

Al doilea argument este că societatea Republicii Moldova, cu toate lacunele ei, lipsa de cunoaștere și de desluşire a ştirilor false, precum şi distribuirea masivă a conduitei nerespectuoase pe rețelele sociale, ar trebui să nu lase doar frustrați, dar şi dornici de a face o schimbare. Acest hackathon devine un prilej pentru a contribui la schimbări spre binele copiilor, adică spre binele viitorului nostru, al tuturor.

Un al treilea argument ține de promovarea tinerilor în proiecte cu impact social. Scepticismul în impactul proiectelor asupra schimbării comportamentului social persistă încă în comunitățile noastre, iar acest hackathon, susținut de multe comunități internaționale, oferă șansa unei promovări sănătoase a lucrului în echipă cu conținut educativ.

Media Azi: Ce le-aţi dori participanţilor ediţiei din acest an a hackathonului media Puterea a cincea?

Cristina Cernei: Le doresc inspirație și încredere în forţele proprii şi, cel mai important, să conştientizeze importanța aportului pe care îl au. Participanții au misiunea de a elucida soluții pentru unele probleme cu care se confruntă societatea modernă. Astfel, ei devin promotorii „schimbării atitudinale” şi acest lucru poate avea impactul unei revoluţii.

În perioada 7-9 august 2020, Centrul pentru Jurnalism Independent desfăşoară cea de-a şasea ediţie a hackathon-ului Puterea a cincea. Patru echipe desemnate câştigătoare de către juriu vor beneficia de granturi în valoare de 4.250 de dolari fiecare pentru dezvoltarea şi implementarea ulterioară a ideilor.



Detaliile despre programul acestei ediții și regulile de participare le găsiți pe site-ul oficial al evenimentului: http://hackathon6.media-azi.md/. La concurs se pot înscrie echipe formate din jurnalişti, dezvoltatori IT, programatori, designeri, bloggeri, consumatori media etc. Persoanele interesate se pot înscrie în echipă cu o idee de proiect, completând formularul de înregistrare până pe data de 1 august 2020. Informații găsiți și pe pagina de Facebook a evenimentului.

A şasea ediţie a hackathon-ului media „Puterea a cincea” este organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democraţiei, incluziunii și responsabilităţii în Moldova (MEDIA-M)”, finanţat de USAID şi UK Aid şi implementat de Internews în Moldova.