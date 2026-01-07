Creştinii ortodocşi sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. Președinta Maia Sandu: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”

O parte dintre creștinii ortodocși din R. Moldova sărbătoresc miercuri, 7 ianuarie, Nașterea Domnului. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj.

„Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a spus șefa statului pe Facebook.

Deși în cea mai mare parte a lumii Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie, există țări în care această sărbătoare are loc pe 7 ianuarie. În țările occidentale este folosit calendarul gregorian, introdus de papa Grigore al XIII-lea, în timp ce în unele state foste sovietice, precum și în Orientul Mijlociu, se păstrează calendarul iulian, instituit de Iulius Cezar în anul 45 î.Hr.

Germania nu a acceptat calendarul gregorian până 1775, în timp ce Bulgaria nu a făcut acest lucru până în 1917.

Printre statele care mai sărbătoresc azi Crăciunul pe rit vechi, pe lângă R. Moldova, se numără Federaţia Rusă, Georgia, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Etiopia şi Grecia.

În R. Moldova, Crăciunul se sărbătorește și la 25 decembrie, și la 7 ianuarie, după tradiţia Bisericii Ruse, promovată la noi de Mitropolia Moldovei. Mitropolia Basarabiei, care se supune Patriarhiei Române, oficiază liturghiile Naşterii Domnului şi la 25 decembrie, şi la 7 ianuarie.

În prezent, cele mai multe țări folosesc calendarul gregorian, dar îl păstrează și pe cel iulian pentru sărbătorile lor tradiționale. Există 13 zile diferență între cele două calendare.