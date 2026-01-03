Se așteaptă ninsori? Cum va fi vremea de Crăciun pe rit vechi

Pe 7 ianuarie, când este marcat Crăciunul pe stil vechi, în R. Moldova se prognozează o vreme răcoroasă, cu lapoviță slabă.

În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la un grad Celsius.

În nordul țării, valorile termice vor indica în jur de 2 grade pe parcursul zilei și -2 grade Celsius pe timpul nopții.

În sud, maximele diurne vor urca până la 7 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa în jurul a 3 grade Celsius, conform datelor prognozate de meteorologi.

Craciunul pentru creștinii ortodocși de rit vechi este sărbătorit pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial. Biserica Ortodoxă Română a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924.

Printre statele care mai sărbătoresc azi Crăciunul, pe lângă R. Moldova, se numără Federaţia Rusă, Georgia, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Etiopia şi Grecia.