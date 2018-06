Corina Gîncu, eleva cu 10 pe linie la BAC: „Am avut parte de o pregătire pe cinste”

Corina Gîncu este una dintre elevele care a reușit în acest an să obțină note maxime la toate examenele de BAC. Tânăra susține că a muncit mult și a avut parte de o pregătire ca la carte din partea profesorilor, așa că testele nu au fost dificile.

S-a trezit cu noaptea în cap pentru a verifica ce note are, iar surpriza nu i-a fost prea mare când a aflat că are 10 pe linie: „Am aflat azi dimineață la ora 5.30. Eram nespus de bucuroasă să aflu că am doar note maxime. Nu pot să spun că a fost o surpriză pentru mine, deoarece examenele de BAC au fost ușoare. Am așteptat ca rezultatul să fie patru de 10. Am avut parte de o pregătire pe cinste din partea profesorilor, așa că itemii au fost ușor de rezolvat. Părinții sunt foarte bucuroşi pentru mine şi pentru succesele mele. Am avut parte de nenumărate mesaje şi sunete de felicitare din partea rudelor, prietenilor şi nu în ultimul rând din partea profesorilor”.

Corina și-a făcut studiile la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, profil real, și s-a ales cu un 10 din oficiu, deoarece a susținut examenul de limbă franceză DALF. Tânăra planifică să își continue studiile în România, la facultatea de economie și contabilitate, iar în același timp să studieze dreptul în Republica Moldova, cu frecvență redusă. Corina are planuri și pentru masterat, pe care vrea să îl urmeze în Franța: „Aș vrea să descopăr oameni noi, idei noi, deoarece intenționez să revin în Republica Moldova după ce finalizez studiile”.

Tânăra ne-a povestit că nu a fost stresată de camerele de luat vederi sau de supraveghetori, menționând că nici nu le-a simțit prezența.

„Consider că sistemul de învățământ din Republica Moldova este eficient atât timp cât elevul conștientizează importanța implicării active a acestuia în procesul instructiv”, spune Corina.

Proaspăta absolventă le recomandă elevilor să citească și să se pregătească sistematic la toate disciplinele pentru că doar prin exercițiu se formează deprinderea de a învăța.

Am vrut să aflăm cine sunt și ceilalți elevi care au luat note de zece la BAC, însă Ion Mischevca, șeful Serviciului informare și comunicare cu mass media din cadrul MECC, a precizat că Ministerul a decis că la această etapă, a rezultatelor preliminare, nu vor fi făcute publice astfel de date. „Nu vrem să scoatem în evidență pe nimeni și nici să desconsiderăm”, a explicat reprezentantul Ministerului, menționând că la 6 iulie va fi organizată o conferință de presă în care vor fi comunicate rezultatele finale, inclusiv numărul absolvenților care au obținut note de zece.