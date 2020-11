Fermierii vor fi susținuți de Guvern. În ce condiții pot fi accesate plățile per cap de animal?

Guvernul va susține crescătorii de animale și le va acorda, o dată pe an, o plată care va varia între 300 și 7000 de lei per fiecare cap de animal. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a explicat pentru ZdG ce prevede Regulamentul privind acordarea plăților directe per cap de animal și care sunt cerințele stabilite pentru ca deținătorii de animale să acceseze aceste plăți. Prin această susținere statul are ca obiectiv să contribuie la majorarea efectivului de animale la fermele zootehnice, sporirea producției de lapte și carne, dar și asigurarea unităților de procesare cu materie primă autohtonă.

Plata directă per cap de animal se acordă o singură dată în an, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Aceasta se alocă fermierilor care au ferme zootehnice în extravilan și ale căror animale sunt înregistrate. Astfel, banii vor fi oferiți pentru femelele cu vârsta de cel puțin 12 luni, întreținute într-un efectiv de minimum 10 capete, vaci și juninci, 50 de capete de oi și mioare specializate în producția de lapte, 30 de capete de oi și mioare specializate în producția de carne, 30 de capete de capre și căprițe.

Criteriile ce trebuie să le întrunească producătorii agricoli

Potrivit MADRM, pentru a beneficia de plățile directe per cap de animal, producătorul agricol trebuie să întrunească mai multe criterii. El trebuie să dețină și să exploateze animale din speciile bovine, ovine și caprine, care sunt înregistrate în Registrul de stat al animalelor. Acestea ar trebui să fie de o rasă care să fie inclusă în Nomenclatorul raselor omologate în R. Moldova. Animalele ar trebui să fie asigurate în conformitate cu legea privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură. De asemenea, exploatația agricolă trebuie să aibă autorizație sanitar-veterinară, iar agentul economic nu trebuie să aibă restanțe la achitarea impozitelor şi taxelor față de bugetul public național și să fie membru al unei asociații a producătorilor agricoli de profil. Pe lângă toate acestea, agentul economic trebuie să fie deținător legal al bunurilor imobile și mobile ce constituie obiect al stimulării prin mecanismul de plăți directe per cap de animal, iar termenul de arendă/comodat al bunurilor imobile nu poate fi mai mic de cinci ani, înregistrat în modul stabilit. Este important ca agentul economic să nu fie inclus în lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții și să nu fie în proces de insolvabilitate sau lichidare.

Valoarea plății se stabilește în funcție de specia și categoria animalului

Valoarea plății directe acordată unui producător agricol pentru fiecare cap de animal se stabilește în funcție de specia și categoria animalului, conform următoarelor măsuri: pentru vaci din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 7000 de lei, pentru vaci din rase specializate pentru producția de carne – 7000 de lei; pentru junci de peste 12 luni – 5000 de lei, se arată în răspunsul oferit de MADRM.

În ceea ce privește ovinele, pentru oile din rase specializate pentru producția de lapte și mixte – 500 de lei; pentru cele din rase specializate pentru producția de carne – 500 de lei; pentru mioare de peste 12 luni – 300 de lei;

Pentru capre plata constituie 500 de lei, iar pentru căprițele de peste 12 luni – 300 de lei.

În cazul animalelor de rasă pură, exploatate în cadrul fermelor zootehnice de prăsilă, valoarea plății directe acordate se va majora cu 50 de lei.

Actele care trebuie prezentate la subdiviziunea teritorială a AIPA

Pentru obținerea plăților directe per cap de animal sunt necesare prezentarea la subdiviziunea teritorială a AIPA a următoarelor documente: cererea de solicitare a plăților directe per cap de animal, cu anexarea listei animalelor pentru care se solicită sprijinul financiar, cu indicarea numărului de identificare pentru fiecare animal; copia certificatului de înregistrare pentru gospodăriile țărănești (de fermier); copia autorizației sanitar-veterinare de funcționare; copia poliței de asigurare a animalelor; copia certificatului ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociații de profil ramural; declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate; copia atestatului fermei zootehnice de prăsilă, dacă este cazul, fișele individuale ale animalelor de rasă (pe specii), pentru fermele zootehnice de prăsilă.

Subvenții pentru asigurarea animalelor

Legea spune că pentru a beneficia de plățile directe per cap de animal este necesar ca animalele să fie asigurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 243/2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură. MADRM recunoaște că acest lucru generează costuri suplimentare din partea deținătorilor de animale, însă amintește că deținătorii de animale pot primi subvenții în mărime de 50% din valoarea primelor de asigurare pentru animale.

„Începând cu 16 ianuarie 2021 însă (atunci când intră în vigoare Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură), cuantumul subvenției primelor de asigurare pentru animale va constitui 70% din valoarea acestora, fiind un suport și un sprijin binevenit pentru deținătorii de animale”, se arată în răspunsul MADRM.

Începând cu anul 2014, în R. Moldova numărul animalelor de toate speciile s-a redus constant. Dacă în anul 2014 în R. Moldova au existat peste 191 de mii de capete de bovine și 824 de mii de capete de ovine și caprine, în anul 2020 sunt peste 123 de mii de capete de bovine și 676 de mii de capete de ovine și caprine.