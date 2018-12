Cine sunt și ce visuri au cei mai buni studenți originari din R. Moldova

Au fost desemnați cei mai buni studenți originari din R. Moldova care își fac stdiile în străinătate. În acest an, la cea de-a VI-a ediție a proiectului „Gala Studenților Originari din Republica Moldova”, au participat 143 de studenți, care au depus dosarele pentru cinci categorii de premiere. La 27 decembrie, cei mai buni 28 de studenți au fost premiați.

Un mesaj pentru laureații Galei Studenților Originari din Republica Moldova, ediția 2018, a avut Corina Crețu, comisar european pentru Politică Regională: „Voi, tinerii, sunteți cei care veți fi chemați să faceți o schimbare, să gândiții viitorul generațiilor ce vin după voi. Vă doresc să aveți curajul, energia, puterea și determinarea de a face fiecare, acolo unde veți ajunge să munciți la finalizarea studiilor, ceea ce este cel mai bine pentru voi, pentru viitorul vostru și al țării, pentru viitorul copiilor și nepoților voștri”.

LICENȚĂ

Dionisie Nipomici (Statele Unite ale Americii)

Dionisie Nipomici este student în anul IV la Fizică și Matematică la Universitatea Harvard. Este pasionat de finanțe, tehnologii moderne și explorare spațială, iar în timpul liber îi place să citească, să joace fotbal și să călătorească.

Gleb Vizitiv (Statele Unite ale Americii)

Gleb Vizitiv este student la Columbia University, Facultatea Matematică și Informatică. Pe plan academic, se preocupă de domeniul Inteligenței Artificiale, în special este interesat în High-dimensional Topological Data Analysis. În timpul liber preferă să exploreze bucătăriile diverse ale New York-ului și rețeaua de teatre de pe Broadway.

Alina Dragancea (Regatul Unit)

Alina Dragancea e studentă în ultimul an de licență la facultatea de Inginerie Civilă a Universității din Bristol, Marea Britanie. Este bursieră în cadrul programului „Viitorii Lideri în Inginerie” și finalistă a proiectului „Studentul Anului în Construcție, Inginerie și Design din UK”. Încearcă să contribuie la crearea unui viitor sustenabil prin excelență academică, experiență profesională și dedicare.

Cristian Botezatu (Danemarca)

Cristian Botezatu este primul moldovean acceptat la licență la Universitatea Tehnica din Danemarca (DTU), Universitatea No.1 în inginerie din Scandinavia și una din fruntasii clasamentului internațional. El a depus mereu eforturi pentru a fi un bun ambasador al Moldovei și a fost fost onorat să reprezinte DTU și Moldova la diverse evenimente internaționale, organizate în Singapore, Tokyo, Silicon Valley (SUA). În prezent, este Asistent de Profesor și la Departamentul de Statistica Matematica, unde speră că experienta de predare va contribui la desăvârșirea abilităților profesionale.

Dragoș Bugai (Statele Unite ale Americii)

Dragoș Bugai este student în anul 3 la Universitatea Harvard. Învață o combinație de Matematică Aplicată în Economie și Istoria Artelor. În afara orelor de curs, conduce o publicație pe teme Europene, e DJ la radioul universității pentru muzică clasică și președinte al Societății de Vinuri de la Harvard.

Doinița Baidaus (România)

Doinița Baidaus este studentă la licență la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, România, Facultatea Științe Social-Politice, specializarea Comunicare și Relații Publice. Fiind implicată în activități de voluntariat, cultură și activism civic, îi place să lucreze cu și pentru oameni și să învețe de la ei, și crede că e o persoană care nu va înceta să pună vreodată întrebări, să caute răspunsuri, să se bucure de orice clipă.

Veaceslav Crețu (Statele Unite ale Americii)

Veaceslav Crețu este fondator DigiKidz, și Youth Ambassador pentru Republica Moldova în cadrul Națiunilor Unite 2015 – 2017. Absolvent al Youth Summit-ului World Bank 2016 și al Programului de Dezvoltare Sustenabile a Rețelei Inovatoare de tineri ai Națiunilor Unite în 2017, Veaceslav este și membru al Diasporei Moldo-Americane și Adviser la consiliul diasporei pentru proiectul TwentyTu.

Lilia Catan (România)

Dorința de a cunoaște tainele corpului uman și iubirea față de oameni au motivat-o să aleagă facultatea de medicină, iar răbdarea și perseverența au ajuta-o să-și continui calea. Astăzi, poate spune că își trăiește deja o parte din vise, și totuși mai are atât de multe…! Ea crede că anume pasiunea pentru ceea ce faci și ferma determinare de a fi mai bun pe zi ce trece, va asigura drumul spre succes și împlinire personală.

Victoria Nemerenco (Olanda)

Dacă perioda liceului a fost caracterizată de mult voluntariat, programe de schimb cultural și proiecte de educație non-formală, atunci ajunsă la facultate s-a concentrat asupra dezvoltării profesionale. Astfel, pe lîngă orele de la facultatea de Relații Internaționale și Organizare Internațională, a participat la simulările MUN (Model United Nations), MEP (Model European Parliament) și la stagii de practică la UNHCR, la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. După finalizarea facultății, anul acesta, a revenit acasă și activează în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

MASTERAT

Sanda Sandu (Ungaria)

Carolina Novac (Belgia)

Carolina Novac este din Căușeni, Salcuta, iar acum se află la Bruxelles, unde a lucrat la o companie de consultanță, Weber Shandwick, în domeniul energiei și climei. În curând va lucra în calitate de Analist pe politici europene la Asociația europeană pentru transportatorii de gaze – ENTSOG. A absolvit Facultatea de Istorie, specialitatea Relații Internaționale, la Universitatea București, iar masterul l-a urmat ca bursieră la College of Europe din Bruges, Belgia.

Daniela Macari (Germania)

Daniela Macari a absolvit studii de inginerie mecanică la universitătile tehnice din Berlin și München (Germania) precum și la École Centrale Paris (Franța). Paralel studiului, Daniela a acumulat experiență practică în inginerie la BMW și Siemens și a activat ca asistentă științifică în cercetare și dezvoltare, predominant în domeniul automobilului. Extracurricular, Daniela face dovadă de un angajament social foarte activ, în special în domeniul educației pentru copii din pături sociale dezavantajate. Ea visează la o lume în care fiecare copil are acces nelimitat la educație și lucrează cu drag spre atingerea acestui scop.

Gabriela Matei (Germania)

Gabriela Matei – un om mic cu vise mari. Motivația, perseverența și munca asiduă sunt cei trei piloni care au ajutat-o să transforme visele de ieri în realitatea de mâine.

Nicolae Țurcan (Statele Unite ale Americii)

Exemplu cum omul poate pleca din Moldova dar Moldova din om – nu. Ziua – atlet, savant, programator si erudit. Noaptea – expert în alcool si comportament riscant.

Ecaterina Rusu (Regatul Unit)

Ecaterina Rusu studiază MSc Local Economic Development la London School of Economics and Political Science. În 2013, a absolvit Relații Economice Internaționale la ASEM. După care, a avut parte de 5 ani de experiență în domeniul economic, combinată cu activitățile didactice din cadrul ASEM. Anul acesta, datorită obținerii bursei Chevening și-a realizat obiectivul de a studia la una dintre cele mai bune universități din lume în științele economice: LSE. Programul ales nu este întâmplator, considerându-l foarte important pentru cazul Republicii Moldova.

Alina Solcan (Olanda)

Alina Solcan este o Moldoveanca ambițioasă, născută la Chișinău, care a absolvit Academia de Studii Economice, facultatea de Relații Economice Internaționale. Specializată în economie mondială și relații internaționale, a dezvoltat o simpatie aparte pentru politică, datorită fundației Konrad Adenauer Stiftung. Își continuă studiile la Universitate Erasmus din Rotterdam în domeniul Managementului Public și Politicilor Publice Internaționale. Urmează sa se lanseze ca specialist în cercetare privind politicile publice, integrare Europeana și sustenabilitate. Ea este Moldoveancă, deci poate.

Olga Cegorean (Turcia)

Olga Cegorean, originară din Căușeni și-a făcut studiile de licență la Academia de Studii Economice din Moldova. Intre timp a activat ca Vice Președinte și ulterior Președinte AIESEC în Chișinău. Finalista bursei Fundației Sturza “Înaintează spre Succes”, Olga din 2011 e stabilită peste hotare “descoperînd lumea”. Timp de 3 ani a fost stabilită în Republica Dominicană, activînd în calitate de Vice Director Național în AIESEC Republica Dominicană. În 2014 a fost aleasă ca Președinte AIESEC in Afghanistan, astfel fiind unica președinte femeie și internațional din istoria AIESECului din Afghanistan. Acolo a și înființat ulterior platforma pentru femei “Inspired By Her” care în 2016 a extins-o în Pakistan unde a locuit timp de 1 an. In 2017 paralel cu activitatea în AIESEC Internațional, Olga s-a mutat în Singapore lucrînd în calitate de Quality Specialist la HQul unei companii multinaționale. In 2018 a decis s-ă continue studiile obținînd 2 burse, respectiv la moment își face studiile de masterat la Universitatea Sakarya din Turcia în Management Resurselor Umane, iar la Universitatea CIFE din Franta, Executive Master in European Studies. Paralel cu cele 2 masterate, conduce IBH care în 2018 s-a extis în UK și Armenia simultan astfel schimbînd viața a sute de fete și femei, anual.

Corina Oprea (Statele Unite ale Americii)

Își aleargă visele neobosit. Cu trudă și cu insistență. Cu zile bune or cu zile rele. Știe că poate și asta-i e de ajuns! Iar când caută inspirație, o găsește ori într-o carte, ori într-un om ori într-un bilet de avion… ghidat de suflet! Și așa a înțeles că viața e prea scumpă ca să nu râzi în hohot larg, să nu mănânci ce-ți place, ori să te mulțumești cu puțin. O fi o visătoare? O îndrăzneață visătoare!

DOCTORAT

Nadejda Căpățînă (Regatul Unit)

Nadejda Căpățînă este studentă doctorandă la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Studiază la nivel biochimic dezvoltarea fătului și placentei din perioada sarcinii. În timpul liber, se ocupă cu dansurile sportive, învață limbi străine și călătorește.

Felicia Julea (Franța)

Felicia Julea a studiat Fizică și Imagerie Medicală la Universitatea Paris SUD 11, Universitatea Paris Saclay, Orsay, Franța. Actualmente face un Post-doc în fizică și imagerie medicală la Institutul National de Sănătate şi de Cercetare Medicală, Paris, Franța.

Ana Dreab (Statele Unite ale Americii)

Studentă la chimie, doctorat anul trei la OId Dominion University, absolventă a Universității și Liceului Academiei de Științe. Motivată de familie, prieteni și dorința de cunoaștere; pasionată de cărți criminalistice și cercetare științifică.

Nadejda Cervinscaia (Italia)

Nadejda Cervinscaia – după ce a absolvit Design și Tehnologii Poligrafice la UTM, făcând un an de Erasmus la Lisabona, s-a reprofilat în Service Design, fiind studentă la Politecnico di Milano și obținând bursa Guvernului Italian. Curând va începe masteratul dublu la facultatea de Design și Inovație, Tongji la Shanghai. A activat în domeniul cultural, fiind parte din echipa organizatorică 48h Moldovan Film Challenge din 2017. După ce a curat expoziția fotoarhivei lui Zaharia Cușnir, continuă să promoveze arhiva dată, planificând împreună cu echipa, multe alte expoziții. Pasionată de progres, consideră designul fiind cheia de a inova societatea.

Daniela Roșca (Olanda)

Daniela Roșca este cercetător în cadrul Fundației Prince Claus, viitoare absolventă a programului de fotografie documentară de la Academia Regală de Arte din Haga cu aspirații de a prezenta umanitatea prin prisma tehnologiei și fotografiei. Visează să dezvolte arta contemporană din Moldova prin intermediul educație.

Mihail Botnari (România)

Mihail Botnari este student al Universităţii Naţională de Arte din Bucureşti, anul I master, la Sculptură. Este la început de drum în domeniul artelor plastice, activitatea artistică fiind în domeniul sculpturii. Avînd la bază meseria de prelucrarea lemnului dezvoltată în Republica Moldova, acesta i-a devenit cel mai important punct de sprijin. Cât despre lucrări, la moment este în stadiul de studiu, unde predomină corpul uman, și preferă să lase lucrările să vorbească de la sine.

ERASMUS

Svetlana Cociu (România)

Svetlana Cociu, originară din or. Hîncești, este medic de specialitate, absolventă a Universitatii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, facultatea Sănătate Publică, specialitatea Igienă. Activează la moment in calitate de asistent universitar in cadrul aceleasi universitati si este candidat la programul de doctorat, ciclul III. Este caracterizată de colegi ca fiind o persoană responsabilă, serioasă și motivată în dezvoltarea carierei medicale, implicată activ în diverse proiecte naționale și internaționale în domeniul sănătății publice, viața socială și cercetare.

Iulia Bradu (Spania)

Iulia Bradu este originară din or. Criuleni. Actualmente activează într-o organizație neguvernamentală și este Masterandă în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, la Programul de Masterat de Drept Internațional și Instituțional. A absolvit studiile de licență în 2017, la aceeași universitate. Iulia a beneficiat repetat de mobilitate academică prin intermediul programului Erasmus+ în Spania, Cádiz (Universidad de Cádiz), unde a finalizat cu succes Cursul Jean Monnet al Comisiei Europene: Imigrația și Drepturile Omului la Frontiera sud-europeană.

Cătălina Plinschi (România) Premiul Special AUF

Cătălina Plinschi are 20 de ani și studiază Istorie. Mottoul care o caracterizează este:”Cred foarte mult în noroc și cu cât mai mult muncesc cu atât devin mai norocoasă”. Este sinceră, perfecționistă, autocritică și ambițioasă. Nu renunță ușor. Când are un scop, face orice ca să îl realizeze. De mică, îi displace să rămână neobservată. Munca mereu i-a adus plăcere, și crede că unindu-ne puterile, putem schimba munții din loc.

Premiile speciale RePatriot

Sergiu Garabajii (România)

Sergiu Garabajii este un tânăr originar din satul Lipnic, raionul Ocnița. Prin prisma talentului și ambiției sale, a inițiat ansamblul vocal CrescendoBand, prima trupă acapella din Republica Moldova al cărei este conducător și în prezent. A fost apreciat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru realizări și performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic. A absolvit Școala de Arte “Teodor Negara”, secția pian și Centrul de Excelență în Educație Artistică “Ștefan Neaga”, specialitate de dirijat coral. A debutat în calitate de dirijor alături de Gorala “Gloria” a CEEA “Ștefan Neaga”. La moment, face parte din grupul bărbătesc “Gnosis” și e Dirijor al grupului bisericesc “Sacramento”.

Premiul Mare

Dionisie Nipomici (Statele Unite ale Americii)