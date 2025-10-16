Cetățenii moldoveni care au lucrat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale

Moldovenii care au activat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava au avut loc negocieri pe marginea proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre R. Moldova și Slovacia în domeniul securității sociale, anunță printr-un comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Acest aranjament administrativ reprezintă un instrument de implementare a prevederilor Acordului, menit să asigure un cadru clar pentru garantarea drepturilor de securitate socială ale lucrătorilor din R. Moldova care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în unul sau în ambele state, apare în comunicat. La fel, documentul are scopul de a facilita colaborarea interinstituțională pentru implementarea drepturilor de pensie și altor prestații sociale ale cetățenilor care muncesc sau au muncit în cele două state.

Astfel, statul va asigura dreptul la pensie persoanelor care au plătit contribuții sociale, chiar dacă nu au lucrat cel puțin 15 ani în R. Moldova, dar, prin cumularea anilor lucrați în cele două țări, îndeplinesc această condiție. R. Moldova și Slovacia vor calcula și vor achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, prin aplicarea principiului proporționalității, scrie Agenția Informațională de Stat.

Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Secretara generală adjunctă a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Cristina Jandîc, cu participarea reprezentanților Casei Naționale de Asigurări Sociale și a Ministerului Afacerilor Externe.

„Negocierea Aranjamentului administrativ ne aduce cu un pas mai aproape de obiectivul nostru – de a ne asigura că drepturile cetățenilor noștri, care muncesc sau au muncit departe de casă, sunt respectate și protejate”, a declarat Cristina Jandîc.

Potrivit Moldpress, până în prezent, R. Moldova a semnat Acorduri de securitate socială cu 20 state, 18 dintre acestea au intrat în vigoare şi sunt aplicabile. Este vorba de Acorduri în domeniul securităţii sociale semnate între Republica Moldova şi România, Bulgaria, Portugalia, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Regatul Belgiei, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Italia, Grecia, Spania și Letonia.