Calendarul admiterii în licee în 2026, aprobat de MEC

Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru sesiunea 2026 a fost aprobat, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Concursul de admitere în clasa a X-a în liceele publice și private va include două etape: 13 iulie – 1 august 2026 și 3 – 14 august 2026, potrivit unui comunicat de presă.

Calendarul primei etape de admitere (13 iulie – 1 august 2026) include:

depunerea actelor pentru înscrierea la concursul de admitere în liceu; 24 iulie 2026: proba de concurs (pentru liceele cu admitere în baza probelor suplimentare);

afișarea rezultatelor la proba suplimentară de concurs; 23 – 25 iulie 2026: concursul dosarelor (calcularea mediilor de concurs și stabilirea listei finale a elevilor admiși);

anunțarea rezultatelor concursului de admitere; 28 – 30 iulie 2026: prezentarea de către candidați a documentelor justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare;

A doua etapă de admitere (03 – 14 august 2026)

Această etapă este destinată completării locurilor rămase libere, iar calendarul include:

depunerea actelor pentru înscrierea la concurs; 07 august 2026: concursul dosarelor (calcularea mediilor și stabilirea listei finale a elevilor admiși);

anunțarea rezultatelor concursului; 11 – 13 august 2026: prezentarea documentelor justificative ce confirmă opțiunea finală de înmatriculare;

În sesiunea din anul trecut, în licee au fost înmatriculați 13 438 de elevi (reprezentând 53,86% din totalul absolvenților de gimnaziu). Repartizarea elevilor admiși pe profiluri a fost următoarea: 6 879 la profilul umanist (51,19%), 4 079 la profilul real (30,35%), 1 842 la profilul general (13,70%), 300 la profilul sport, 200 la profilul arte, 135 în clase bilingve și 3 la profilul teologic.