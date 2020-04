Cadre medicale de la spitalul din Bălți, infectate cu COVID-19: Lucrătorii vin la muncă, chiar dacă prezintă simptome de coronavirus. Ce spune administrația

Cel puțin cinci lucrători medicali din cadrul Spitalului Clinic Bălți au fost testați pozitiv cu COVID-19. Ar fi vorba despre trei medici și două asistente medicale. Acestea sunt primele cazuri înregistrate în instituția medicală. Cu toate acestea, un cadru medical din Spitalul Clinic Bălți, sub protecția anonimatului, a comunicat pentru ZdG că angajații medicali, care sunt suspectați de infectare, oricum sunt scoși la muncă și activează conform orelor de lucru. Fapt ce este nagat de vicedirectoarea spitalului, care spune că alți colegi care s-ar fi infectat nu sunt înregistrați.

Doi dintre cei cinci lucrători medicali din cadrul Spitalului Clinic Bălți sunt spitalizați, iar ceilalți, potrivit administrației spitalului, primesc tratament la domiciliu.

Ziarul de Gardă a contactat vicedirectoarea Spitalului Clinic Bălți, Ala Condrea, care ne-a spus că într-adevăr sunt înregistrate primele cinci cazuri de infectare cu coronavirus în rândul lucrătorilor medicali.

În timp ce Spitalului Clinic Bălți este un punct strategic pentru tratarea pacienților cu COVID-19, Ala Condrea susține că, la moment, ar fi o greșeală dacă ar spune că lucrătorii medicali s-ar fi îmbolnăvit la locul de muncă sau ar fi contactat cu persoane infectate în afara spitalului.

,,Nu cunoaștem, deocamdată, cum s-au infectat. Se studiază traseul epidemiologic și vom face anchetarea respectivă. Lucrătorii noștri nu înnoptează în spital. Sunt lucrători care vin din teritoriu. Sunt care vin cu transportul public. Ca orice om, vizitează vreun market, farmacie. Este incorect dacă m-aș expune acum că cauza X este transmiterea bolii”, a punctat vicedirectoarea Spitalului Clinic Bălți.

Dintre cinci pacienți, avem internați doi lucrători. Ceilalți trei au forme ușoare ale bolii și primesc tratament la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie”, a mai adăugat vicedirectoarea instituției medicale.

Ala Condrea a fost întrebată dacă sunt și alte cadre medicale care sunt suspectate, aceasta a spus că ,,la ora actuală, cauze suspecte printre lucrătorii medicali nu avem”. Asta, deși, un lucrător medical din spitalul respectiv a comunicat pentru Ziarul de Gardă că recent i s-au prelevat probe pentru testarea la COVID-19.

Aceeași sursă, care ne-a solicitat să nu-i divulgăm identitatea, ne-a spus că administrația spitalului încearcă să dea vina pe personalul medical că a răspândit virusul în rândul cadrelor.

De cealaltă parte, mai multe surse din instituția medicală ne-au dezvăluit că totul a început după ce doi pacienți au fost spitalizați cu alte diagnoze decât cu COVID-19, iar mai târziu li s-a confirmat infectarea cu coronavirus.

,,Ei încearcă să ne învinuiască că noi am adus infecția. Este un fals. Au fost pacienți care au fost internați, însă nu cu COVID-19, dar cu patologii chirurgicale. Unul dintre ei a fost operat, urma să fie transferat în capitală. De la Chișinău ne-au solicitat să fie făcut testul COVID în legătură cu situația dată. Doi pacienți internați pe data de 8 aprilie, au fost testați a doua zi, iar pe 10 aprilie au venit rezultatele pozitive la ambii. Vă dați seama, colaboratorii medicali nu au fost echipați, noi nu am știut că ei au coronavirus. Am fost echipați simplu – mască, bonetă și mănuși. Nimeni nu a fost îmbrăcat cu echipament de protecție, așa cum trebuie. Au fost medici la intubare, la operație. Sunt asistente medicale care 24 de ore au fost cu acești pacienți infectați. Imediat, după transferul pacienților, a început să se îmbolnăvească personalul”, ne-a comunicat sursa noastră.