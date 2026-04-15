Noi reguli pentru repartizarea locuințelor pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl

Guvernul a aprobat un proiect de lege care se referă condițiile pentru repartizarea locuințelor pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, în blocul locativ situat pe str. Alba Iulia din municipiul Chișinău, transmite Guvernul într-un comunicat.

În urma aplicării regulilor actuale, au fost identificate situații neprevăzute care nu permiteau repartizarea locuințelor în funcție de mărimea acestora, numărul de camere sau etajul pe care sunt amplasate. Aproximativ 46% dintre beneficiarii selectați sunt persoane singure, iar 40% reprezintă familii compuse din doi membri, ceea ce a făcut dificilă luarea deciziilor echitabile.

„Pentru a rezolva aceste neclarități, proiectul propune reguli mai bine definite, care vor asigura repartizarea locuințelor într-un mod transparent și obiectiv”, se arată în comunicatul Guvernului

Condițiile introduse pentru clarificarea repartizării:

persoana nu a deținut în proprietate o locuință începând cu anul 1986 până la momentul depunerii cererii și nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ; nu deține în proprietate o locuință, nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ, dar a înstrăinat anterior o locuință în condițiile prevăzute la pct. 4 subpct. 5) din Regulament; nu a participat la procesul de privatizare a fondului locativ, dar deține în proprietate o locuință obținută prin moștenire; a participat la procesul de privatizare, în conformitate cu excepția prevăzută la pct. 4 subpct 6) din Regulament, dar potrivit actelor anexate la cerere, nu deține în proprietate o locuință.