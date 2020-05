Australia, Spania, Danemarca, Italia, Franța, Germania. Am întrebat conaționalii noștri cum s-a schimbat viața lor după COVID-19. „Cel mai mult îmi doresc să pot merge acasă să-mi văd părinții și prietenii”

În contextul în care numărul total al îmbolnăvirilor cu coronavirus este în continuă creștere, am încercat să aflăm de la conaționalii noștri plecați în străinătate dacă și cum s-a schimbat viața lor în această perioadă.

Marina Prodan, SPANIA – ,,Atunci când ieși afară poți observa frică oriunde ai privi”

Marina se află în Spania de mai mulți ani. Aceasta povestește că atmosfera din oraș a devenit mai rece și foarte tristă. Cu toate acestea, ea rămâne motivată și speră că în curând va reveni la viața pe care a avut-o înainte de COVID- 19.

„Viața după COVID-19 s-a schimbat și se creează impresia că e într-o stare de pauză. Aici în Barcelona, într-o zi obișnuită poți să nu vezi nici semaforul de la aglomerația oamenilor de pe străzi, dar acum totul este pustiu. Nici mașini, nici oameni. Primele 3 saptămâni au fost mai stricte, aveai voie să ieși numai pentru a cumpăra strictul necesar și numai o persoană din familie, cu mănuși și mască. Atunci când ieși afară poți observa frică oriunde ai privi. Aici mereu oamenii au fost deschiși, prietenoși și cu zâmbetul pe față, acum însă oamenilor le este frică sa se atingă de cineva sau ceva, mereu respectă distanța și majoritatea nu mai au niciun zâmbet pe față. Totul a devenit cu mult mai mai rece și trist. Cu toate acestea, noi rămânem optimiști“, povestește conaționala noastră.

Spania rămâne a fi una dintre cele mai afectate țări de pe continentul european, cu toate că a înregistrat în ultimele zile o încetinire a răspândirii pandemiei de coronavirus. Potrivit Marinei, după mai multe săptămâni de carantină totală din cauza pandemiei de coronavirus, în urmă cu câteva zile, oamenii au primit permisiunea să facă jogging, să meargă pe bicicletă sau să practice sporturi individuale

„Mai departe, nici guvernul nu știe ce să facă, virusul acesta e ceva nou atât pentru noi toți, cât și pentru țara în care mă aflu. Oricât de dezvoltată este Spania, nimeni nu era pregătit pentru o astfel de pandemie. Zilele acestea, restricțiile au început încetul cu încetul să fie relaxate. Acum avem voie să ieșim afară pentru a ne plimba sau a face sport, numai o oră pe zi, ori dimineața, ori seara. Aici este un orar bine stabilit pentru adulți, copii și pentru cei mai în vârstă. Între timp se observă cum autoritățile se pregătesc pentru criza care va veni, fiindcă mai mult de 5 milioane de oameni au rămas fără muncă. Cei de la Guvern presupun că toată perioada aceasta o să dureze până la sfârșitul lunii iunie.

„Trei săptămâni în urmă, aici, în Spania, mureau mai mult de 900 de oameni PE ZI”

„Lumea este panicată, e și normal. Trei săptămâni în urmă, aici, în Spania, mureau mai mult de 900 de oameni PE ZI. Era groaznic, priveai televizorul și era grea situația. Din moment ce restricțiile s-au mai relaxat, oamenii oricum merg cu frică să se plimbe sau să meargă la magazin. După părerea mea, toată această situație ne-a schimbat pe toți.



Aici, închiși în casă, ne-am dat seama de multe lucruri, de a ne iubi familia și de a fi mai uniți pentru a învinge pandemia. Trăim cu frica-n sân, ca și toți cei de aici. Acum însă trebuie sa fim optimiști și uniți fiindcă doar așa o să putem învinge virusul. Trebuie să stăm în casă, și sa așteptăm, nimic mai mult, doar să avem răbdare“.

Mihaela Purcăreanu, OLANDA – „Din păcate, situația din R. Moldova mă neliniștește”

Mihaela trăiește în orașul Breda, Olanda. Este studentă în ultimul an la facultate și acum ocupația sa de bază este scrierea tezei de licență.

„Scriu despre evaluarea sustenabilității furnizorilor unui lanț hotelier. Fiind în procesul colectării de date, metodologia tezei s-a schimbat radical odată cu COVID-19. Pe lângă faptul ca e complicat să găsești persoane în industrie care ar fi dispuse să îți dedice o oră pentru un interviu, mai e și partea de stat în casă. Astfel, camera mi-a devenit dormitor, biblioteca, auditoriu și sală de sport. Partea complicată e să mă motivez în fiecare zi și să mențin același orar ca înainte. Chiar dacă la început a fost mai dificil, acum primul lucru pe care îl fac dimineața este să îmi setez un set de obiective sociale, cognitive si fizice. Procesul mă ajută să fiu mai productivă, să rămân în contact cu cei dragi și să fac puțin sport.”

Mihaela ne-a spus că pentru următorul an academic a aplicat la un program de masterat, care, potrivit ei, cu siguranță se va desfășura cu o prevalență a orelor online. „Universitățile în Olanda au fost foarte receptive situației și au pregătit orele și examinările în mediul online în foarte puțin timp”.

Potrivit Mihaelei, în Olanda restricțiile privind stoparea răspândirii noului tip de coronavirus sunt „poate prea relaxate”.

„Chiar dacă este permis să ieșim la plimbare, în primele săptămâni am preferat să stau în casă, ieșind doar la cumpărături de două ori pe săptămână. Chiar dacă nimeni nu m-a impus, era unicul mod în care mă simțeam în siguranță. În ultima săptămână am început să alerg seara respectând distanța socială și măsurile de igienă. Cu toate acestea observ că lumea nu este deloc panicată și nu înțelege gravitatea situației, fiind foarte multe persoane în parc care nu țin cont de distanța de 1.5 m sau care se află în grupuri. În supermarket-uri nu există un număr limitat de persoane care pot intra, astfel mereu cineva îți suflă în ceafă. Totodată, nu am văzut aproape pe nimeni purtând mască și mănuși”.

Mihaela a venit și cu un sfat pentru cetățenii R. Moldova.

„Din păcate, situația din R. Moldova mă neliniștește. Pe de o parte este lipsa de transparență a autorităților cu referire la situația actuală și lipsa abilităților de a manevra o criză, pe de altă parte cetățenii care înțeleg gravitatea problemei și refuză să respecte normele impuse. De aceea, unicul meu sfat este ca oamenii să stea în case, să evite contactul social și să urmeze cu strictețe normele sanitare”.

Nicoleta Balacci, GERMANIA – „Totul părea o glumă, până când virusul m-a afectat direct, atât pe mine, cât și pe familia mea”

Nicoleta trăiește de aproximativ doi ani în Berlin. Aceasta ne-a povestit că virusul a afectat-o direct atât pe ea cât și pe întreaga sa familie.

Potrivit conaționalei noastre, autoritățile germane au oferit subvenții nerambursabile tuturor antreprenorilor individuali care au rămas fără muncă si câștig, pentru a putea supraviețui crizei provocate de COVID – 19. Aceasta ne-a mai spus că în urma infectării cu noul coronavirus a întregii familii, statul le-a oferit un ajutor material in valoare de 14.000€.

„La început, totul îmi părea o glumă, până când virusul m-a afectat direct, atât pe mine, cât și pe familia mea. Chiar dacă am fost afectată direct, aici mă simțeam în siguranță. Statul german mereu a avut grijă de cetățeni. Mă bucur că viața mi-a oferit oportunitatea de a locui într-un oraș în care medicina este la un nivel înalt. Spitalele sunt toate dotate cu tehnică de ultimă generație. Totodată, de când a aparut această pandemie, niciodată nu au dus lipsă de aparate respiratorii, echipament necesar sau de teste, care sunt, apropo, gratuite. Plus la toate, Germania a oferit subvenții nerambursabile tuturor antreprenorilor individuali care au ramas fara muncă si câștig, pentru a supraviețui crizei din cauza COVID – 19. Nouă ne-a fost oferit un ajutor material în valoare de 14.000€.

Inițial, lumea era panicată, dacă e sa mă refer la ceea ce ține de capitolul provizii. Pe rafturile magazinelor nu mai găseai marfă și erau impuse unele restricții referitor la numărul produselor pe care le poți cumpăra. Dar dacă ar fi să nu luăm acest aspect în calcul, pot spune că totul a fost foarte relaxat, deși la început nu au fost introduse careva reguli sau norme bătute în cuie. Lumea a fost mereu conștientă și ținea distanța, nu ieșeau în grupuri mai mult de 2-3 persoane. Parcurile mereu erau aglomerate. Abia din data de 27 aprilie autoritățile au anunțat că în spațiile închise și transport public este obligatoriu să se poarte măști. O normă care este supravegheată cu strictețe atât de populație, cât și de autorități.



În urma situației create de pandemia provocată de noul coronavirus, pot spune cu certitudine că am devenit mai responsabilă și conștientă de importanța a mai multor lucruri.“

Referitor la situația din R. Moldova, Nicoleta este de părere că de la bun început autoritățile ar fi trebuit să ia masuri mai serioase și să aloce suficienți bani pentru sistemul medical.

„Medicii nu sunt dotați cu echipamente corespunzătoare. De la bun început statul ar fi trebuit sa ia masuri mai serioase si sa aloce suficienți bani pentru sistemul medical. Ceea ce ține de cadrele medicale, au tot respectul meu. Pot spune ca R. Moldova se poate mândri cu niște specialiști excepționali, care în ciuda faptului ca nu au parte de echipament corespunzător, continuă să își facă treaba cu demnitate”, a punctat Nicoleta.

Alexandru Curcubăt, ROMÂNIA – „Cel mai mult îmi doresc să pot merge acasă să-mi văd părinții și prietenii”

Alexandru face studiile la Galați. Acesta ne-a povestit că face studiile în domeniul IT și că în această perioadă profesorii s-au adaptat mediului online „cu o eficiență extraordinară “și laboratoarele au devenit mai efective”.

„Datorită stării de urgență stabilită în România am fost nevoiți cu toții să schimbăm prioritățile și activitățile de rutină. Cursurile și seminarele de la facultăți s-au transferat în mediul online, până la sfârșitul anului universitar. Un lucru ce bucură, dar și întristează în același timp pe mulți studenți. Fiind la facultatea de calculatoare, această schimbare de paradigmă nu m-a afectat mult. Spre mirarea mea, profesorii s-au adaptat mediului online cu o eficiență extraordinară și laboratoarele au devenit mai efective. De asemenea, fiind în domeniul IT, lucrul de acasă nu este o provocare, dar aș spune o revelație și o practică care sper să o îmbrățișez și în viitor”, spune Alexandru.

În perioada stării de urgență Alexandru se află la Brașov, un oraș, care, potrivit lui, s-a schimbat foarte mult.

„Fiind o atracție turistică destul de populară în zilele ,,normale”, acum e destul de pustiu. Deși se văd oameni pe stradă și la magazine, majoritatea sunt precauți, respectând distanța de 2 metri și purtând măști, iar unii și mănuși. Lumea poate merge afară doar având asupra sa o declarație pe propria răspundere unde se menționează locul de ședere și locul și motivul deplasării. Declarația poate fi și în format electronic. O astfel de declarație completez și eu o dată pe săptămână când plec la cumpărături.



Cel mai mult îmi doresc să se termine cât mai repede această stare ca să pot merge acasă să-mi văd părinții și prietenii. O cameră de pe telefon sau laptop nu va înlocui niciodată interacțiunea reală“, mai spune Alexandru.

„Cred că cetățenii R. Moldova au avut ocazia să vadă cât de neprofesionale și de neîndemânatice sunt autoritățile acum”

„Am tot respectul pentru curajul și efortul pe care îl depun medicii în R. Moldova. Cred că ei suferă cel mai mult în această perioadă. Îmi pare foarte rău că statul nu este în stare să-i răsplătească pentru aportul imens ce îl aduc ei, din același motiv și mulți pleacă peste hotare. Cât despre politicieni, cred că mulți cetățeni ai Republicii Moldova au avut ocazia să vadă cât de neprofesionali și de neîndemânatici sunt. Acest lucru s-a făcut simțit de toate clasele sociale și va servi ca un catalizator unei schimbări spre mai bine. O schimbare spre mai bine care m-ar face și pe mine să mă întorc acasă”, a conchis conaționalul nostru.

Daniela Bunghez, FRANȚA – „În această perioadă reconsiderăm prioritățile și punem accent pe iubire”

Daniela lucrează într-un mic hotel. Aceasta povestește că din luna ianuarie a observat o micșorare a numărului de rezervări pentru lunile care urmau, iar la sfârșitul lui februarie și începutul lui martie cifrele au scăzut considerabil.

„Sunt în izolare din dată de 19 martie, astfel încât nu mai aveam posibilitatea să lucrăm. De când sunt acasă am avut foarte mult timp să contemplez asupra viitorului, dar cel mai mult asupra prezentului pe care atât de mulți dintre noi îl ignorăm. În ceea ce ține de venit, sunt norocoasă astfel încât pot profita de ceea ce se numește aici „chômage technique”, care îmi permite să conservez o parte din venitul meu. Din păcate, soțul meu lucrând pe cont propriu nu poate beneficia de același avantaj, ceea ce îngreunează povara economică. Dar petrecem mult timp împreună, ne sunăm părinții cât de des posibil, ne informăm și aflăm lucruri tulburătoare despre realitatea în care trăim, dar cel mai important – reconsiderăm prioritățile și punem accent pe iubire.



Este important să punem accent pe ceea ce contează mai mult, așadar lucrurile care nu pot fi cumpărate. Și în acest sens, nu mă refer doar la armonia interioară, dar și la tot ceea ce emanăm noi ca și energie, cum îi tratăm pe alții și care este adevăratul sens al vieților noastre. Am devenit prea superficiali și locurile noastre de muncă sunt atât de puțin importante. Uităm esențialul și cred că acum avem cu toții acel timp pe care nu îl avem niciodată că să contemplăm și să schimbăm lucrurile.“

Potrivit Danielei, orașul unde trăiește s-a schimbat foarte mult și că lumea este panicată.

„Lumea este panicată. Cu toate acestea, nu apreciez deloc modul în care coronavirusul este mediatizat. Să nu uităm că sursele foarte bine cunoscute au început și ele să vorbească despre ceea ce este considerat taboo sau complotism. Unul dintre exemplele cele mai recente este articolul postat de New York Post care vorbește despre faptul că Bill Gates ar fi creat coronavirusul. Sunt ferm convinsă că fără mediatizare, situația nu ar fi fost atât de dramatizată și oamenii nu ar fi atât de obsedați de măști și de mănuși de latex.“

„Politicienii trebuie să-și amintească că viața nu este eternă, iar boala nu îi ocolește pe cei bogați”

„Sistemul din R. Moldova este bolnav. Medicii fac cum pot și cu ce au pentru că nimeni nu îi susține. 1000 de lei în plus pentru expunerea permanentă la risc. Este ridicol și injust, iar „politicienii”, sunt niște nesimțiți – merită cu toții să fie tratați în spitalele pe care nu le-au reconstruit sau renovatde mult timp și să fie închiși în închisori.. Este o rușine ceea ce se întâmplă și banii care au fost strânși, nu știu câte milioane, au fost oare utilizate? Nu știu, dar mă doare inima pentru oamenii de rând care nici habar nu au cât de manipulați și mințiți sunt. Mesajul meu pentru medici este că le mulțumesc și le doresc să fie recunoscuți și apreciați la justa lor valoare, iar așa-zișilor politicieni, să își amintească doar de faptul că viață nu este eternă și boală nu îi ocolește pe cei bogați. Cu cei mai mulți bani în lume nu îți cumperi un alt suflet“, a punctat Daniela.

Eugen Văscu, DANEMARCA – „Politicienii danezi au pus la o parte diferențele viziunilor politice”

Potrivit lui Eugen, măsurile înterprinse de către autoritățile daneze nu au fost extreme, însă populația le respectă. Referitor la distanțarea socială, Eugen spune că ce este o parte a culturii daneze înainte de pandemie și că nu a fost privită deloc ca o problemă.

„Politicienii danezi au pus la o parte diferenețele de viziuni politice și au adoptat legi ce ajută persoanele ce și-au pierdut job-ul, cei care sunt în factor de risc, a oferit ajutor înterprindelor cele mai afectate de pandemie cum ar fi hotelele și restaurantele, ajutor financiar cât și de susținere a sistemului medical cu echipament necesar. Din acest motiv, Danemarca a fost printre primele state europene care a anunțat redeschiderea treptată .”

„Fiind izolat într-un sătuc danez, cu laptopul pe un scaun, mi-am aparat cu succes licența”

„Personal am fost afectat la începutul pandemiei, fiind în procesul de finalizarea tezei de licență, mi-a fost greu să-mi continui lucru din cauza la panică. Însă, treptat am observat atitudenea danezilor, siguranța lor și respectul lor față de măsuri, mi-a permis și mie să mă adaptezi la situație și să mă autoizolez pentru a finializa licența. Cu trei săptămâni înainte de susținerea tezei, universitatea ne-a expediat un material informativ despre cum se vă desfășura examenarea online cu ajutorul aplicației Zoom. Astfel, fiind izolat într-un sătuc danez, cu laptopul pe un scaun, mi-am aparat cu succes licența.“

Eugen a venit cu un mesaj și către politicienii din R. Moldova.

„Politicienii e să se oprească să se joace de „șah politic”. Neglijența lor și lipsa de respect față de personalul medical din Moldova este inadmesibilă.

Margareta Oprea, AUSTRALIA – „Australia este una dintre țările care a combătut criza provocată de COVID – 19 cu succes”

Margareta trăiește în Melbourne. Aceasta ne-a comunicat că Guvernul australian analizează în aceste zile măsuri de ieșire din carantină și se așteaptă că până în luna iulie majoritatea restricțiilor să fie eliminate. Cu toate acestea, granițele vor continuă să fie închise pentru vizitele din afară.

„Coronavirusul a avut un impact destul de semnificativ asupra Australiei, similar multor altor țări care încă se confruntă cu consecințele pandemiei. De mai bine de 6 săptămâni populația Australiei este în carantină cu restricții mai puțin severe decât în țările mai puternic afectate. Oamenii sunt liberi să iasă afară, să efectueze exerciții fizice, să facă plimbări și alte activități în aer liber, atât timp cât se respectă distanță de 1.5 metri între oameni și grupurile nu sunt mai mari de 2 persoane. Toate restaurantele, cafenelele, barurile sunte deschise doar pentru comenzi cu livrare, vizită localurilor fiind interzisă.

Din fericire, Australia este una dintre țările care a combătut criza cu succes, numărul îmbolanăvirilor fiind relativ scăzută și 97 de decese înregistrate. Guvernul analizează acum măsuri de ieșire din carantină, se așteaptă ca până în luna iulie majoritatea restricțiilor să fie eliminate, însă granițele vor continua să fie închise pentru vizite din afară.



Având un impact destul de puternic asupra economiei, pandemia a creat o oarecare atmosferă de anxietate și panică. Multe companii au fost constrânse să concedieze cadrele de muncă sau să întrerupă contractul angajaților pentru o anumită perioada de timp. Toate aceste schimbări au creat o stare generală mai puțin optimistă cu efect asupra sanătății psihice a oamenilor. Pentru a sprijini economia țării se oferă diverse fonduri care pot fi absorbite de persoanele rămase fără lucru sau in căutare de lucru.

Sperăm că situația să se amelioreze în curând și să putem reveni la normalitatea de dinainte de criză sau cel puțin foarte aproape de normalitatea precedentă. Mesaj: să stăm calmi și pozitivi, să ne centrăm pe persoanele și lucrurile importante nouă și stării noastre de bine“, a spus Margareta.

Adriana Dumitrașco, ITALIA – „Am înțeles că trebuie să prețuim normalitatea și lucrurile banale pe care le facem zi de zi”

Adriana trăiește de mai mulți ani în orașul Padova. Potrivit ei, chiar dacă aparent situația s-a normalizat, oamenii oricum sunt foarte prudenți și respectă în continuare restricțiile.

„După COVID-19 am înțeles că trebuie să prețuim mai mult normalitatea, lucrurile banale pe care le facem zi de zi și că niciodată nu știi ce îți aduce ziua de mâine. De aceea, trebuie să trăim fiecare zi la maxim și să ne bucurăm de tot ceea ce ne oferă viața. Mai departe putem doar să sperăm că totul se va rezolva cât mai curând chiar dacă înțelegem, că nimic nu va mai fi la fel. Să fim puternici și să nu uităm că viitorul nostru e în mainele nostre, orice nu s-ar întîmpla.

Orașul nostru a avut de suferit mult. Au fost foarte mulți infectați și morți. Acum oamenii sunt mult mai relaxați, chiar dacă au fost două luni de teroare în care stăteam toți închiși în casă. Au fost momente foarte grele moral și financiar, pentru toată lumea. Acum s-a normalizat un pic situația, dar oricum trebuie să respectăm în continuare unele restricții.



Italia, din păcate, a trecut printr-o mare criză economică. Multă lume și-a pierdut locurile de muncă, iar cei cu propriile afaceri au fost nevoiți să închidă tot. Mulți și-au pierdut apropiații. Am fost speriați cu toții de gravitatea situației acestei țări, dar totuși mulțumită restricțiilor și mulțumită celor care au fost receptivi trecem ușor peste.

La nivel mondial, potrivit ultimelor date, numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus se aproprie de patru milioane în timp ce s-au înregistrat 271.782 de decese. Totodată, 1, 358.286 de persoane din lume au fost declarate vindecate.