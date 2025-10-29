Atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare. Aproape 900 de milioane de cereri pentru a bloca accesul la rezultatele scrutinului

R. Moldova a fost vizată de atacuri cibernetice masive în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie, iar site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost lovit de peste 898 de milioane de cereri în doar 12 ore, într-o tentativă de a bloca accesul publicului la rezultatele scrutinului, arată un raport al companiei Cloudflare.

Atacurile au început dimineața, la ora 09:06, și au durat până la 21:34, adică în perioada în care se desfășura procesul de vot și raportarea datelor preliminare. Cel mai puternic „val” a atins un vârf de 324.333 de cereri pe secundă, iar mai multe „valuri” succesive au continuat și după închiderea urnelor, vizând direct faza de numărare și publicare a rezultatelor.

Sursa: blog.cloudfare.com

Cloudflare menționează că atacurile asupra CEC au fost împărțite în 11 „valuri distincte”, semn al unei campanii coordonate. Deși volumul de trafic a fost uriaș, sistemele automate de apărare au reușit să le blocheze în timp real, menținând site-ul instituției online să lucreze.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a raportat, la fel, o campanie amplă care a vizat nu doar platforma CEC, ci și sistemele guvernamentale și secțiile de votare din diaspora.

Potrivit raportului, CEC nu a fost singura țintă. În aceeași zi, Cloudflare a luptat cu sute de milioane de cereri direcționate spre site-uri ale societății civile, portaluri de participare democratică și instituții media independente. Printre acestea s-au numărat un portal civic de participare, servicii legate de democrație și un post de televiziune relevant.

Cloudfare mai adaugă că, unul dintre atacuri, îndreptat împotriva unui site parlamentar cu tematică democratică, a atins un vârf de 243.000 de cereri pe secundă, un nivel comparabil cu atacurile asupra CEC. Patternurile similare au arătat o campanie coordonată menită să perturbe nu doar procesele electorale oficiale, ci și canalele de informare publică de care depind alegătorii.