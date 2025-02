Asistenții sociali din raioanele țării au primit 260 de imprimante și 35 de laptopuri 

Agențiile Teritoriale de Asistență Sociale (ATAS) au primit o donație de 260 de imprimante și 35 de laptopuri. Valoarea totală a donației Departamentului de Cooperare pentru Dezvoltare în cadrul Ambasadei Germaniei și a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă 1 491 000 de lei, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS).

În cadrul evenimentului de donației a lotului de echipament, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că investițiile în cadrul reformei Restart ar trebui „dublate, triplate”.

„Miza reformei Restart este să ne asigurăm că în prima linie avem profesioniști care au competențele necesare, echipamentul necesar să ofere cel mai bun și cel mai prompt suport pentru comunitățile noastre, pentru copiii și adulții care se află în situații de criză. Trebuie să dublăm, triplăm investițiile noastre în prima linie”, a menționat Alexei Buzu.

Șefa Departamentului de Cooperare pentru Dezvoltare în cadrul Ambasadei Germaniei, Verena Zell, a declarat că își dorește ca cetățenii R. Moldova să beneficieze de servicii sociale mai bune. „Moldova se confruntă cu numeroase provocări, însă, în pofida acestora, a reușit să implementeze această reformă ambițioasă. (…) Vreau să mulțumesc formatorilor care au pregătit asistenții sociali și să subliniez contribuția noastră la acest proiect – am oferit instruire pentru asistenții sociali, le-am pus la dispoziție automobile care le permit să ajungă în zone îndepărtate, iar acum furnizăm echipamente digitale care să le faciliteze munca”.

Potrivit MMPS, pe parcursul ultimilor ani, dar în special din 2023 și în prezent, ministerul a avansat în efortul de a digitaliza sistemul de asistență socială. Înființarea Centrul Digital de Inovare Socială în cadrul ministerului a permis instituției să abordeze „mai eficient toate necesitățile pe programul de compensații”, reușind, în 3 săptămâni, să înregistreze peste 700 de mii de gospodării în Sistemul Informațional.

„Prin susținerea acestor reforme, nu doar că introducem noi tehnologii, ci și consolidăm sistemele naționale ale Moldovei, asigurând asistență pe termen lung pentru cetățeni. UNICEF este în prima linie a eforturilor globale de promovare a protecției sociale, asigurându-se că toți copiii și familiile vulnerabile au acces la serviciile de care au nevoie. Ne reafirmăm angajamentul de a ne asigura că fiecare copil și fiecare familie au acces la sprijin fără obstacole inutile. De asemenea, sperăm ca aceste servicii să le ofere oamenilor șansa de a ieși din sărăcie și de a avea un viitor mai bun”, a spus Maha Damaj, Reprezentantă de Țară, UNICEF Moldova.

„(…) Pentru PNUD, reforma Restart și această colaborare extraordinară au fost o experiență transformațională, atât prin viteza implementării, cât și prin calitatea serviciilor oferite celor care au nevoie. La nivel global, acest model de succes este inspirațional, iar digitalizarea ne-a permis să ajungem mai rapid și mai eficient la persoanele vulnerabile. Sunt convinsă că exemplul Moldovei va fi împărtășit și apreciat în întreaga lume”, a concluzionat Daniela Gasparikova, Reprezentantă rezidentă, PNUD Moldova.

Noul echipament IT va ajunge la asistenți sociali comunitari, „ca aceștia să poată aibă acces la internet, să poată să tipărească documente”.

„Din partea ATAS, transmit un sincer mesaj de recunoștință pentru investiția valoroasă pe care ați făcut-o în domeniul protecției sociale. De peste un an, se depun eforturi considerabile pentru ca digitalizarea sistemului nostru să atingă un nivel cât mai înalt. A fost un drum plin de provocări, dar rezultatele obținute sunt semnificative – atât pentru beneficiarii din localitățile rurale, cât și pentru profesioniștii dedicați din teritoriu”, a menționat Alina Postolachi, directoarea Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

De când a fost demarată reforma, conform MMPS, pe toți indicatorii „a fost înregistrată o îmbunătățire”, în special în ceea ce privește, numărul de persoane care sunt introduse în managementul de caz. La începutul anului 2024 erau aproximativ 3 400 de persoane. „Astăzi, vorbim de un număr de peste 30 de mii”, conform MMPS.

„Aceasta înseamnă că am crescut destul semnificativ numărul de adulți, copii, familii, care se bucură de o atenție mai mare a sistemului de asistență socială din R. Moldova. Am crescut numărul de beneficiari ai serviciului Echipa mobilă, am crescut numărul de beneficiari ai serviciul social de îngrijire la domiciliu, am crescut numărul de consultații, am dinamizat activitatea noastră în ceea ce privește protecția și prevenirea violenței asupra femeilor și fetelor”, se arată în comunicatul de presă emis de MMPS.