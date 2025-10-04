Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu cancer, are nevoie de 90 de mii de dolari pentru tratament. Părinții au lansat un apel de ajutor

Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, întâlnită mai des la copii și tineri, are șanse mari de vindecare însă tratamentul este unul costisitor, spun părinții ei. Pentru a aduna cele aproximativ 90 de mii de dolari necesare tratamentului în Turcia, părinții apelează la sprijinul oamenilor, scrie ZdGust.md.

Găsiți, mai jos, mesajul mamei Alexandrei și datele bancare pentru donații.

„Dragi prieteni, suntem Daniela și Vasile Marco, părinții Alexandrei. De curând, viața ni s-a schimbat radical. Fetița noastră de 13 ani a fost diagnosticată, la Chișinău, cu sarcoma ewing (tip de cancer pediatric care se formează în oase sau țesuturi moi).

Investigațiile din Turcia au confirmat diagnosticul devastator. Acum ne aflăm în Turcia, Istanbul, la clinica Emsey Hospital. Medicii ne-au spus că Alexandra are șanse mari de vindecare însă este nevoie de tratament îndelungat și dificil, cu chimioterapii și ulterior intervenție chirurgicală. Suntem dispuși să facem orice pentru a-i oferi fetiței noastre șansa la viață!

Tratamentul de care are nevoie Alexandra este unul costisitor. Suma tratamentului este de aproximativ 90 de mii de dolari. Această sumă depășește posibilitățile noastre.

Rugăm toți oamenii cu suflet mare să ne sprijine în această luptă. Ne plecăm în fața voastră și vă mulțumim pentru orice contribuție! Prietenii care vor să distribuie această postare, rog să o faceți publică ca să ajungă la câți mai mulți oameni! Mulțumesc din inimă”, a scris mama fetiței.

Donațiile pot fi făcute prin următoarele metode: