Accident rutier grav pe traseul R-6: două persoane au decedat pe loc, iar un tânăr de 23 de ani a ajuns la spital

Două persoane au decedat pe loc în urma unui accident rutier grav produs marți seară, 21 octombrie, în jurul orei 22:00, între localitățile Copăceni și Mihailovca, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse.

În urma coliziunii frontale, conform IGP, șoferul automobilului VAZ, un bărbat de 58 de ani, și pasagera acestuia, o femeie de 51 de ani, au decedat pe loc.

„Conducătorul celuilalt automobil, un tânăr de 23 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital.

Testul alcoolscopic efectuat acestuia a ieșit negativ”, menționează oamenii legii.

Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.