Accident rutier grav pe traseul R-1. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți. Unul dintre aceștia a murit la spital

Un accident rutier s-a produs luni seară, 2 februarie, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți și transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă. Ulterior, unul dintre aceștia a decedat.

Conform informațiilor preliminare, polițiștii au constatat că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui Mercedes, a lovit doi minori care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, o fetiță de 12 ani și un băiat de 14 ani au fost transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă, se spune într-un comunicat al Poliției.

Ulterior, băiatul a decedat în secția de terapie intensivǎ”, se spune în comunicatul Poliției.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Pe caz a fost inițiată o anchetă, iar șoferul urmează a fi reținut conform prevederilor legale.

Potrivit oamenilor legii, circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.