15 mesaje către viitorul Guvern de la MICII PRODUCĂTORI

Asociația Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova a lansat o listă cu 15 priorități pe care și le doresc să fie luate în calcul de viitorul Guvern.



Cele 15 solicitări au la bază ideea că echipa PAS, potrivit semnatarilor, „nu are specialiști în dezvoltarea durabilă a agriculturii, iar programul electoral al partidului cu privire la agricultură ne-a îngrijorat”, spun membrii Asociației Consumatorilor și Producătorilor Ecologici și Artizanali din Moldova.



Membrii Asociației solicită:



1. De a susține agricultura ecologică în așa mod, ca să ajungem de la cei 1, 05% curente la 10-30-70% de procente din terenuri agricole, certificate ecologic;

2. De a susține micul producător de la țară care se hrănește și pe sine, dar și vinde surplusurile. Organizația Mondială pentru Agricultură și Alimentație a recunoscut că 80% din hrana de pe glob este asigurată de fermele de familie și nu de marele conglomerate agro-industriale;

3. În 2-3 ani, să fie interzise toate chimicalele agricole de pe piață, fapt care ar pune R. Moldova pe o hartă aparte a dezvoltării durabile;

4. Elaborarea Legii Producătorului Gastronomic Artizanal;

5. Introducerea în educația preșcolară și școlară a noțiunilor „alimentație sănătoasă”, „produse ecologice”, „produse de sezon”, precum și informații despre lanțul lor valoric;

6. Accelerarea dezvoltării agriculturii ecologice;

7. Efectuarea unui audit sanitar la fermele zootehnice, mai ales la fermele intensive de păsări pentru a stopa contaminarea și poluarea solului și apelor subterane din localitate;

8. Valorificarea deșeurilor curente prin compostarea și transformarea lor în îngrășăminte naturale;

9. Agricultura ecologică să dispună de priorități în noile politici agrare;

10. Elaborarea recomandărilor fezabile de culturi rentabile solurilor locale;

11. Învestirea unui ministru al Agriculturii pasionat de problemele mediului și de problemele agriculturii ecologice;

12. Schimbarea accentelor politicilor curente, prioritare fiind recunoscute problemele de mediu, aplicând în practică date științifice;

13. Educarea populației în sensul sporirii cererii de produse locale ecologice;

14. Efectuarea unui audit profund al sectorului zootehnic – cheltuieli de stat vs rezultate reale într-o țară în care sectorul zootehnic nu poate exista decât la nivel de fermă mică și produs artizanal;

15. Modificarea politicilor curente de subvenționare în agricultură, oferind prioritate acțiunilor de ecologizare aplicate de către întreprinderile agricole, conform amprentei ecologice pe companie.



Totodată, micii producători au lansat ideea ca agricultura să fie plasată sub umbrela Ministerului Mediului și Dezvoltării Rurale. Potrivit lor, în acest caz, abordarea problemelor stringente de mediu, cum sunt poluarea masivă, contaminarea fără precedent a solurilor și apelor în urma practicării agriculturii convenționale, vor dicta viitoarele legi, politici și programe în agricultură.