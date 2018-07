1 august 2018 – Ziua depășirii Pământului: oamenii utilizează resursele planetei în volume distructive

În acest an, „Ziua depășirii Pământului”, atunci când toate resursele pe care planeta le poate reînnoi timp de un an vor fi consumate, va fi data de 1 august. Prin urmare, până la 31 decembrie, vom trăi „pe datorie” din resursele generaţiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint Network, transmite The Guardian.

Umanitatea utilizează resursele planetei în volume din ce în ce mai distructive, potrivit unui nou studiu, care arată că în 2018 oamenii vor consuma volumul de carbon, alimente, apă, fibre, pământ și lemn preconizate pentru un an de zile un an, într-un timp record de 212 de zile.

Drept urmare, Ziua depășirii Pământului − care marchează punctul în care consumul depășește capacitatea naturii de a se regenera − a avansat cu două zile, până la 1 august, cea mai tmpurie dată înregistrată vreodată.

Pentru a menține ritmul omenirii de a consuma resursele, am avea nevoie de echivalentul a 1,7 Pământuri, conform Global Footprint Network, o organizație internațională de cercetare care face o evaluare anuală a gradului de îndatorare ecologică a omului.

Depășirea a început în anii `70, când populația în creștere și cererea medie crescândă au generat consumul peste un nivel sustenabil. De atunci, ziua în care omenirea și-a depășit bugetul anual planetar a avansat.

Treizeci de ani în urmă, „Ziua depășirii” a fost marcată la 15 octombrie. Acum douăzeci de ani − 30 septembrie. Acum zece ani − 15 august. A avut loc o încetinire, dar ritmul s-a întețit în ultimii doi ani.

Foto: Agenția Anadolu/Getty