VIDEO/ Țuțu, decis să protesteze până n-o să facă „reguli în țară”

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost surprins în mijlocul persoanelor care au instalat corturi în fața Procuraturii Generale și susțin că au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva blocului ACUM și a PSRM-ului, care ar fi „uzurpat puterea în stat”.

„O să protestăm aici, în stradă, o să dormim aici până n-o să facem reguli în țară. N-o să le dăm voie să vândă țara. N-o să le dăm voie, pentru că își bat joc de țara noastră. Noi, uitați-vă, cât tineret suntem aici! Luptăm pentru țara asta”, a declarat democratul, care a precizat că protestatari vor fi în fața Parlamentului și Guvernului.

Întrebat de reporterul TV8 dacă vor permite accesul noilor miniștri în Guvern, Țuțu a declarat că aceștia nu vor fi lăsați să intre. Constantin Țuțu a replicat că Pavel Filip este prim-ministru interimar până la alegeri anticipate