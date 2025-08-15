În drum spre întâlnirea cu Trump, Putin s-a oprit în Magadan, unde a vizitat monumentul prieteniei cu SUA

Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6 mii de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, informează EFE, citat de Agerpres.

Președintele rus Vladimir Putin intenționează să viziteze la Magadan monumentul eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA), dedicat piloților sovietici și americani pentru cooperarea dintre cele două țări în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când SUA au furnizat URSS-ului aeronave printr-un acord de împrumut.

„Este un oraș important. Putin a fost acolo în numeroase ocazii ca prim-ministru”, a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu privire la vizita șefului statului rus la Magadan.

Monumentul a fost ridicat în 2020 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei.

Inscripția de lângă monumentul vizitat de Putin. Sursa: tripadvisor.com Monumentul vizitat de Putin. Sursa: tripadvisor.com

„Desigur, va vorbi cu guvernatorul. Având în vedere geografia țării noastre, președintele nu ratează niciodată ocazia de a aborda probleme regionale”, a explicat Peskov.

Ulterior, „va călători în Alaska pentru a discuta despre relațiile ruso-americane”, a adăugat el.

Guvernatorul regional, Serghei Nosov, urmează să se întâlnească cu președintele rus căruia îi va prezenta mai multe obiective din Magadan, inclusiv o fabrică de procesare și rafinare a uleiului de pește din Marea Ohoțk.