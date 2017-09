(Update) Ultimatum până vineri! Dacă nu va obține o oră de emisie la Moldova 1 opoziția va relua protestele

O acțiune de protest, inițiată de partidele din opoziția expraparlamentară, are loc la 17 septembrie în fața legislativului de la Chișinău. Dotați cu pancarte și drapele ale R. Moldova și Uniunii Europene, în timp ce răsună cântece patriotice, oamenii scandează lozinci antiguvernamentale și cer anularea modificării sistemului electoral de alegere a deputaților.

La 20 iulie curent, în pofida recomandărilor experilor Comisie de la Veneția, 74 de deputați PDM, PSRM și din Grupul Parlamentar Popular European au votat pentru schimbarea sistemului electoral de alegere a deputaților, din unul proporțional în unul mixt. La numai câteva ore, legea a fost promulgată de Igor Dodon, iar în dimineața zilei de 21 iulie documentul a intrat în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial.

Între timp, mai mulți oficiali europeni și-au manifestat îngrijorarea față de decizia Parlamentului R. Moldova de a implementa modificări ale sistemului electoral.

Eurodeputatul de origine română, Siegfried Mureșan, i-a recomandat premierului român să „ceară clar politicienilor de la Chișinău să retragă modificarea legislației electorale votată ieri, în ciuda avizului negativ al Comisiei de la Veneția și în ciuda tuturor avertismentelor partenerilor europeni”.

Ulterior, opoziția extraparamentară a organizat mai multe acțiuni pașnice de protest prin intermediul cărora a cerut anularea modificării sistemului electoral, fără însă niciun rezultat.

Ora 17.25: Acțiunea de protest a luat sfârșit. Mai bine de trei ore mulțimea a așteptat în fața televiziunii naționale un răspuns al șefei Moldova1, Ecaterina Stratan, referitor la solicitarea de a acorda opoziției câte o oră de emisie pe sătămână. Liderii partidelor din opoziție, Maia Sandu și Andrei Năstase au declarat că oferă guvernării ultimatum până vineri, 22 septembrie, în caz contrar duminică, 24 septembrie, protestatarii vor ieși, din nou, în stradă.

Ora 16.50: O locuitoare din localitatea de baștină a șefului statului, satul Sadova, raionul Călărași, susține că îi este rușine de comportamentul și acțiunile lui Igor Dodon: „Dle Igor, mi-i rușine ce se aude aici și ce faceți pentru popor.Dacă ați ajuns și ați promis lumii sarea și marea, atunci faceți, dar nu vă întoarceți cu spatele la noi. Vă rugăm să treceți de partea poporului”.

Ora 16.35: Liderul PPDA, Andrei Năstase a anunțat că persoanele care asigurau sonorizarea evenimentului au fost reținuți pentru 72 de ore: „Ceea ce face Plahotniuc este grav!”

Ora 16.25: Andrei Năstase susține că mai mulți oameni care au participat la organziarea protestului ar fi fost reținuți. Totodată, acesta afirmă că autobuzul care a asigurat sonorizarea pe tot parcursul marșului ar fi fost sechestrat.

Ora 16.22: Chișinăuienii sunt îndemnați să se alăture acțiunii de protest care se desfășoară în fața postului public de televiziune, Moldova 1, amplasat în cartierul Telecentru al capitalei.

Ora 16.18: Președintele PPDA, Andrei Năstase a dat citire pentru a doua oară, rezoluției adoptate de protestatari în fața Parlamentului.

Ora 16.12: Lidera PAS, Maia Sandu cere conducerii Moldova 1, Ecaterinei Stratan, să iasă cu un răspuns în fața mulțimii care scandează „Noi nu cedăm!”.

Ora 16.00: Protestatarii continuă să scandeze cerințe în fața companiei Teleradio Moldova. Liderii acțiunii de protest anunță că nu vor pleca până când nu vor obține timp de emisie în direct la postul public de televiziune, de aceea îndeamnă directoarea Moldova 1, Ecaterina Stratan să iasă cu un răspuns în fața mulțimii.

Ora 15.55: Andrei Năstase a îndemnat participanții la protest să facă fotografii sau selfie cu persoanele de care sunt înconjurați și să le publice pe rețelele de socializare, pentru că în mulțime ar fi infiltrați persoane cu identitate necunoscută.

Ora 15.50: Andrei Năstase solicită șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Pânzari, aflat în fața forțelor de ordine, ca polițiștii care sunt îmbrăcați în civil să se legitimeze. Andrei Năstase susține că între protestarari și polițistii îmbrăcați în uniforme există un cordon format din persoane a căror identitate nu este cunoscută. Năstase s-a adresat, prin intermediul presei prezente la protest, către ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. Politicianul afirmă că atât timp cât cordonul de persoane nu s-a legitimiat și nu a fost aliminat, persoanele respective vor fi considerate membri ai grupărilor paramilitare din subordinea dliderului PDM, Vlad Plahotniuc.

Ora 15.45: Lidera PAS, Maia Sandu solicită directoarei postului public Moldova 1 un răspuns față de solicitarea protestatarilor, pentur a nu ține oamenii toată ziua în soare și flămânzi.

Ora 15.40: Liderul PPDA, Andrei Năstase declară că în momentul în care mii de cetățeni protestează împotriva guvernării oligahice, Moldova 1 difuzează emisiunea „Natura”.

Ora 15.35: Liderul PPDA, Andrei Năstase anunță că protestatarii nu vor pleca până când opoziția reală nu va obține săptămânal câte o oră de emisie la televiziunea publică. Acesta solicită ca prima oră de emisie în direct să fie oferită opoziție astăzi, 17 septembrie.

Ora 15.30: Protestatarii, în fața postului public de televiziune, cer depolitizarea instituției publice Naționale „Teleradio Moldova, cu oferirea timpului de antenă a opoziției extraparlamentare cu reală susținere populară, cel puțin o dată pe săptămână, în ore de maximă audiență, în vederea expunerii propriei poziții asupra situației social-politice din țară.

Portestatarii scandează: „Emisie în direct!”, „În direct!”, „Acum!”, „Nu cedăm!”, „Ora opoziției!” etc.

Ora 14.45: Protestatarii se îndreaptă spre sediul televiziunii naționale.

Ora 13.40: Cetățenii participanți la acțiunea de protest au adoptat o rezoluție și au pornit în marș spre sediul postului public de televiziune, Moldova 1.

Ora 13.30: Lidera PAS, Maia Sandu și președintele PPDA, Andrei Năstase îndeamnă cetățenii să nu cedeze și anunță un marș către sediul televiziunii naționale.

Ora 13.15: Silvia Bârcă, reprezentantă a diasporei: „Irlanda este unica țară din lume unde nu se plătește pentru apă, dar parlamentarii au propus să instituie taxe pentru canalizare și alte servicii. A fost suficient să iasă în stradă două persoane doar cu un pancard, fără a striga ca noi, azi, aici, pentru ca să se renunțe. Hoților, bandiților oare nu ne auziți? Miliardul înapoi!”

Ora 12.55: Victor Leancă, președintele Uniunii Pensionarilor din R. Moldova: „Dacă vă aduceți aminte, pe data de 27 august am organizat un protest al oamenilor de vârsta a treia și m-am adresat în numele tuturor pensionarilor din R. Moldova cu o rezoluție, care a fost înmânată la toate subdiviziunile care astăzi stau în fruntea țării: Președinte, Parlament, Guvern, Ambasade. Am așteptat. Acum vreau să vă anunț că am primit răspuns la cele zece puncte: că nu suntem de acord cu miliardele furate și ca oamenii să le întoarcă din buzunarele lor, că nu suntem de acord cu acele dividente pe care ni le-au furtat timp de 20 de ani, că nu suntem de acord cu votul mixt etc. am anunțat vot de neîncredere către PDM, PSRM și Grupului Leacă. Care credeți că a fost răspunsul? Președinția a răspuns că declarația este primită și că este trimisă la Guvern pentru a lua hotărâri. De la Candu am primit același răspuns. Am primit răspuns de la Ministerul Muncii, câteva puncte din noua lege a pensiei. Ministerul Finanțelor a declarat că nu este organ de urmărire penală ca să întoarcă miliardul. Iată răspunsurile lor. Concluzia este una: cei care se află la guvernare demult sunt întorși cu spatele la noi! Chem pe toată lumea să ne unim! Asta-i unica scăpare! Unire moldoveni!”.

Ora 12.40: Un reprezentat al fermierilor din R. Moldova: „De multe ori am venit la Chișinău și ne-am exprimat nemulțumirea față de această guvernare, plăsmuită la miezul nopții. Noi n-am uitat de miliardul furat, noi nu vom fi luați cu măguleliIe ca votul mixt și inițiativele președintelui. Pentru majoritatea dintre noi, el nu este președintele nostru. Jos Dodon!”… Mesaj către reprezentanții autorităților locale: „Renunțați la această coaliție monstruoasă care aduce prejudicii enorme din punct de verede economic, social și cultural țărișoarei noastre. Victorie!”

Ora 12.30: Printre mesajele afișate de protestatari se regăsesc: „Jos Guvernul lui Plaha”, „Plaha – Dodon, la tomberon”, „Mixtul la gunoi, miliardul înapoi!” etc.

Ora 12.24: Câteva sute de cetățeni s-au adunat în fața Legislativului în timp ce răsună cântece patriotice.