Schimbarea puterii și știrile false: război, ocupație, alți 40 de mii de migranți, anularea cetățeniei și alte povești de groază

După formarea majorității parlamentare ACUM/PSRM și învestirea guvernului condus de Maia Sandu, pe rețelele sociale au apărut mai multe dezinformări, iar site-urile de știri false s-au întrecut în inventarea minciunilor despre noua guvernare care afectează emoțional și induc panică, scrie portalul stopfals.md.

Fals: Igor Dodon și Maia Sandu cheamă armata rusă din regiunea transnistreană să lupte la Chișinău

În câteva dezinformări, publicul a fost speriat cu războiul care ar începe în Republica Moldova. Astfel, site-ul de falsuri Register-expert-news-24h.info a anunțat că: „Sandu și Dodon cheamă armata Rusă din Transnistria să lupte la Chișinău”, iar alt site de minciuni Stiri-de-urgenta.info a titrat: „RĂZBOIUL bate la ușă: sute de tancuri rusești au trecut granița Moldovei azi dimineață” și „Rusia este pregătită de invazie!”. Aceste informații sunt totalmente false.

Fals: Maia Sandu l-a eliberat din închisoare pe Filat și a acceptat 40 de mii de migranți sirieni

Același site de falsuri Stiri-de-urgenta.info a anunțat că „Vlad Filat eliberat din închisoare, de către noul prim-ministru Maia Sandu…”, dar și că „Maia Sandu a acceptat 40 de mii de imigranți sirieni în Republica Moldova”. Aceste informații sunt false: prim-ministra M. Sandu nu a eliberat pe nimeni din închisoare, nu a declarat asemenea intenții și nici nu poate face acest lucru, iar falsul cu migranții sirieni a fost utilizat pe larg în scop de dezinformare și discreditare a Maiei Sandu și în timpul campaniei electorale pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 2016.

Fals: Maia și Dodon au votat: Cetățenia română pentru toți moldovenii se anulează de la 1 iulie

Alt site de știri false Portal-news.info a scris că „ACUM și PSRM au votat: Veteranii de război de pe Nistru vor fi lipsiți de toate distincțiile de stat și pensii”, iar Realitateazilei.pro a anunțat că „Maia și Dodon au votat: Cetățenia română pentru toți moldovenii se anulează de la 1 iulie 2019”. Ambele informații sunt false, nu au existat asemenea decizii, iar cetățenia română nu poate fi anulată decât de statul român.

Fals: Impact mortal la Ialoveni – Igor Dodon a decedat în urma unui accident

În ultimele două săptămâni, Igor Dodon a fost vizat în mai multe știri false. Astfel, site-ul de falsuri Register-expert-news-24h.info „a anunțat” că „Igor Dodon a decedat pe loc în urma unui accident produs în apropiere de Ialoveni, președintele era în drum spre reședința sa”. Iar Realitateazilei.pro a titrat că „Igor Dodon a fugit în Rusia cu avionul privat”. Ambele informații sunt false.

ATENŢIE: Realitateazilei.pro, Stiri-de-urgenta.info și Register-expert-news-24h.info sunt site-uri de știri FALSE. Nu le accesaţi şi nu distribuiţi conţinutul acestora în rețelele sociale pentru a nu intoxica publicul cu dezinformări!

Câteva indicii ale site-urilor de știri false:

Portalul Stopfals.md completează o listă cu site-urile care publică preponderent informații false, inventate. Cititorii sunt îndemnați să nu acceseze aceste site-uri și să nu distribuie informațiile false în mediul online.

LISTA SITE-URILOR DE ȘTIRI FALSE

AUTOR: Rodica Malic, Stopfals.md