Partidul „Șor” acuză guvernarea de „complot” împotriva liderului: „nu e o simplă coincidență”

Prin intermediul unui comunicat de presă, Partidul „Șor” susține că „noua guvernare” și-a arătat „adevărata față” prin faptul că ar fi demarat o campanie de presiune împotriva liderului formațiunii.

Potrivit comunicatului, deciziile procurorilor, de aplicare a sechestrului pe averea acestuia și de a solicita anunțarea acestuia în căutare, ar fi îndreptate spre îngrădirea drepturilor și libertății deputatului Ilan Șor și nu sunt o simplă coincidență.

Partidul se arată sigur că sancțiunile împotriva politicianului, inclusiv a celor legate de bunurile sale, vor fi anulate în curând, ca fiind neîntemeiate.

În comunicatul partidului nu se precizează nimic însă de locul aflării lui Ilan Șor, care nu a apărut în spațiul public din 12 iunie, cu două zile înainte ca PDm să plece de la guvernare.

Contactată pentru a afla acest aspect, purtătoarea de cuvânt a Partidului, Alina Șargu, a invocat că nu poate să să discute pentru că se află într-o ședință.

Procurorii au cerut astăzi Curții de Apel Cahul emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor și darea în căutare internațională a acestuia. Solicitarea procurorilor vine după ce Ilan Șor nu s-a prezentat astăzi la ședința de judecată, programată la Curtea de Apel Cahul.