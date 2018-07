(video) O victimă a deportărilor îl întreabă pe Pavel Filip cum să trăiască cu 1000 de lei pe lună. Ce a răspuns premierul

Azi, 6 iulie 2018, cabinetul de miniștri a depus flori la monumentul „Trenul durerii”, ridicat în memoria victimelor deportărilor regimului comunist. O femeie care a avut de suferit pe urma deportărilor staliniste i-a comunicat prim-ministrului R. Moldova, Pavel Filip, prezent la eveniment, că are o pensie de doar o mie de lei lunar. Femeia l-a întrebat pe premier cum poate să supravețuiască cu acești bani, în condițiile în care, doar pentru medicamente cheltuie lunar 700-800 de lei.

Premierul i-a răspuns că guvernarea depune eforturi pentru a majora pensiile și că e necesar să se întâlnească cu toți membrii Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, pentru a discuta subiectul.

− Am 5000 de lei datorie pe încălzire. Ce fac eu dacă nu plătesc? Ce fac eu, spuneți-mi?

− Tot efortul pe care îl facem este să majorăm pensiile.

− 6% asta e de râsul lumii, vă bateți joc de noi. Am fost deportați și părinții mei, și buneii, și am rămas acum săracă. Când a fost tatăl meu bogat, am avut și pământ, și avere, iar acum am rămas eu săracă.

− Trebuie să ne întâlnim cu toții să vorbim, cu toată Asociația (n.r.: Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici ).