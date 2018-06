Mesajul premierului Estoniei pentru R. Moldova: „Dacă noi am reușit, la sigur veți reuși și dvs”

Premierul Estonei, Jüri Ratas, care între 17-19 iunie se află într-o vizită la Chișinău, la invitația omologului său Pavel Filip, susține că R. Moldova și Estonia au mai multe asemănări, printre care și o istorie comună, de aceea este convins că o istorie de succes ar putea fi scrisă aici dacă va fi dezvoltată o societate care urmează regulile democrației, ale statului de drept și asigură toate libertățile fundamentale pentru cetățenii săi.

Într-o conferință de presă, premierul estonian a declarat că toate schimbările pe care le-a făcut guvernarea din țara sa și pe care le face sunt pentru beneficiul cetățenilor, deoarece oamenii sunt principala resursă națională. Jüri Ratas a menționat că R. Moldova este o țară prioritară pentur Estonia din punct de vedere al dezvoltării relațiilor bilaterale. În acest sens, oficialul aprecizat că în prezent Estonia are 18 proiecte în derulare în R. Moldova, iar alte zece urmează a fi demarate. Proiectele vizează, inclusiv, domeniile sănătății, serviciilor digitale, afacerilor, securității și educației.

„Dacă noi am reușit, la sigur veți reuși și dvs. Trebuie să aveți încredere în forțele proprii și în potențialul dvs. Noi avem încredere în voi și vă vom susține în dezvoltarea unei societăți mai puternice și mai libere, care să nu poată fi influențată din exterior, o societate care urmează regulile democrației, ale statului de drept și asigură toate libertățile fundamentale pentru cetățenii săi”, a declarat Jüri Ratas.

La rândul său, șeful Executivului de la Chișinău a mulțumit Estoniei pentru asistența pentru dezvoltare oferită R. Moldova și aportul aportul privind îmbunătățirea calității vieților cetățenilor.

„Pentru 2018 suma de finanțare a proiectelor bilaterale este aproximativ de 1 milion de euro, lucru care se întâmplă deja al patrulea an consecutiv. Sunt bani investiți în dezvoltare rurală, sănătate, democrație, dar și buna guvernare. De fapt, sunt bani investiți în viitorul european al țării noastre”, a precizat Pavel Filip.

Anul trecut mai multe companii autohtone au primit asistență financiară din partea Estoniei pentru a participa la o expoziție de produse alimentare, iar ulterior, una dintre acestea a început să exporte în Estonia. De asemenea, studenții moldoveni pot beneficia de burse de studii la instituțiile de învățământ din Estonia, funcționari publici sunt instruiți la Școala Diplomatică din această țară, iar militari moldoveni se antrenează la Colegiul de Apărare Baltic din Tartu.

Totodată, Academia de e-Guvernare din Estonia și-a adus aport la dezvoltarea sistemelor electronice în diferite instituții din R. Moldova. „Noi am încercat să reducem birocrația, să tăiem din hârtii și acte permisive pentru business, avem și o strategie Moldova Digitală 2020. De aceea, pentru mine personal, dar și pentru Guvern, sectorul IT este o prioritate și consider că aici putem și trebuie să facem mai mult, pentru că acesta este viitorul țării noastre”, a subliniat Pavel Filip.

Portivit unui comunicat al Guvernului, un alt subiect al dialogului a vizat provocările din regiune și reglementarea conflictului transnistrean. Guvernul precizează că Estonia este coautor la Rezoluția privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării, care va fi examinată la 22 iunie în cadrul Adunării Generale ONU.