Întreaga conducere a Partidului Democrat a demisionat

Toți vicepreședinții Partidului Democrat și-au depus cererile de demisie. Totodată, a demisionat și secretarul general, Constantin Botnari. Despre aceasta a anunțat prim-vicepreședintele formațiunii, Pavel Filip, în cadrul unui briefing de presă, după Consiliul Politic Național al PDM.

Totodată, interimatul funcției de președinte al PDM, până la congresul Republican din 27 iulie, va fi asigurat de Pavel Filip.

Vicepreședinții formațiunii au fost Andrian Candu, Serghei Iaralov, Alexandru Botnari, Eleonora Graur, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Alexandru Cauia, Vladimir Cebotari, Sergiu Sîrbu, Valentina Buliga și Valentina Stratan.

Totodată, Pavel Filip spune că vicepreședinții care și-au dat demisia nu își retrag deocamdată mandatele în Parlament și nu își suspendă calitatea de membru al formațiunii. De asemenea, democratul spune că s-a hotărât deocamdată să nu se ia decizii pripite și referitor la acest lucru se va lua o decizie ulterior.