Instanța a decis comasarea dosarelor fotojurnalistului Grigoriță împotriva președinției și a lui Dodon

După mai multe amânări, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis comasarea dosarelor fotojurnalistului Constantin Grigoriță privind îngrădirea accesului la informație contra lui Igor Dodon și contra Aparatului Președintelui R. Moldova.

Decizia vine după ce examinarea în fond a cauzei a fost amânată de patru ori. Conform deciziei semnate de președinta ședinței, judecătoarea Speranța Clima, posibilitatea de conexare și examinare în aceeași procedură a dosarelor este „oportună datorită faptului că necesită aplicarea aceleiași proceduri de soluționare, implică participarea acelorași părți, au la bază aceleași probe, iar conexarea lor va contribui la examinarea rapidă și justă a litigiilor”, relatează api.md.

Amintim că fotojurnalistul Constantin Grigoriță, care este și membru al Asociației Presei Independente (API), a depus plângere împotriva Președintelui în luna iulie 2017, atunci când i-a fost îngrădit accesul la o conferință de presă susținută de șeful statului.

În vara anului 2017, în cadrul unei conferințe de presă, susținută la câteva zile după o întâlnire a lui Igor Dodon cu șeful regimului separatist de la Tiraspol, Constantin Grigoriță a fost singurul jurnalist curajos din zecile de oameni de presă prezente la una dintre conferinţele lui Igor Dodon, care l-a întrebat: „Cum preşedintele ţării poate să meargă să-şi ceară scuze de la cel care ne-a agresat? Au împuşcat cu tehnică grea. Cu tancuri, cu trei tancuri. Eu am fost acolo, am văzut. Nu am împuşcat eu. Cum un preşedinte poate să-şi ceară scuze de la agresor?”.

Menționăm că, la 16 noiembrie 2017, Curtea de Apel Chișinău a decis în procesul de judecată intentat președintelui Igor Dodon de către fotoreporterul Constantin Grigoriță, că șeful statului nu poate beneficia de imunitatea acordată de lege în cazurile când litigiul vizează accesul la informații de interes public.

Amintim că, la 29 august 2017, organizațiile neguvernamentale de media au condamnat acțiunile de îngrădire a accesului la informație și restricțiile impuse unor jurnaliști considerați indezirabili de către Președinția R. Moldova și cer asigurarea nediscriminatorie a accesului reprezentanților mass-media la evenimentele organizate de Președinție și la informația de interes public care trebuie să fie furnizată de această instituție în condițiile legii cu privire la accesul la informație.

