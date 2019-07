Încă un membru CEC pleacă din funcție după ce Parlamentul a modificat legislația electorală

Rodica Ciubotaru, vicepreședinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), anunță prin intermediul unui comunicat plasat pe pagina de Facebook a instituției, că renunță la mandatul de membru al CEC.

Modificarea legislației privind statutul membrilor CEC a fost motivul invocat de Iurie Ciocan pentur care la 28 iunie a plecat din funcția de membru al Comisiei și cea de director al Centrului de Implementare a Reformelor.

Pe 2 iulie, a renunțat la mandat și președinta CEC, Alina Russu. Aceasta a motivat demisia prin faptul că ultimele modificări operate de Parlament la Codul electoral „ar putea trezi suspiciuni vizavi de libertatea deciziilor autorității electorale superioare”.