Guvernul Chicu, la o lună de mandat. Ce (nu) a reușit să facă Executivul timp de 30 de zile

Cabinetul de miniștri condus de Ion Chicu a împlinit o lună de activitate. În opinia unor analişti politici, timp de o lună, Guvernul Chicu nu a înregistrat realizări importante. Totodată, aceștia susțin că premierul ar trebui să se detașeze de politică și să se axeze mai mult pe activitatea Guvernului.

Ion Tăbârță, expert în politică, IDIS Viitorul

Analistul politic, Anatol Țăranu, este de părere că actualul Guvern continuă acele proiecte pe care a încercat să le implementeze Guvernul Sandu.

Politologul Roman Mihăieș a observat o legătură strânsă între Preșidenție, Parlament și Guvern, iar în plan extern, premierul ar încearca să aibă relații bune atât cu Vestul cât și cu Estul.

„Acest Guvern este unul mixt deoarece Dodon are aici o pondere importantă. Se vede o colaborare strânsă între Preșidenție, Parlament și Guvern, deoarece săptămânal au întâlniri. Nu am văzut nici o inițiativă a Guvernului să fie respinsă. Atât PSRM cât și PD susțin toate proiectele în Parlament. În plan extern vedem că premierul are legături atât cu Vestul cât și cu Estul. A avut o vizită la Moscova, Londra, Kiev. Deocamdată nu vedem probleme ce ține de colaborarea internațională. Prim-ministrul pare destul de deschis. Acest Guvern este unul care se dorește să facă armonie între toate ramurile puterii”.