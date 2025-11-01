Avertizare ANTA: Lituania menține închisă frontiera cu Belarus până la 30 noiembrie 2025

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional despre prelungirea suspendării traficului rutier dintre Republica Lituania și Republica Belarus.

Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului prin punctele de trecere a frontierei dintre cele două state a fost extinsă până la data de 30 noiembrie 2025, cu posibilitatea unei noi prelungiri.

Decizia de închidere a punctelor de trecere a frontierei a fost motivată prin rațiuni de securitate națională, ca urmare a unor incidente repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Republica Belarus.

Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport rutier internațional să țină cont de această situație la planificarea rutelor de transport.