Comisara europeană Marta Kos, mesaj pentru noul Guvern al R. Moldova

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos a felicitat noul Guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu și a declarat că este gata să colaboreze pentru a duce R. Moldova în Uniunea Europeană.

Pe 1 noiembrie, Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a publicat un mesaj de felicitare pe platforma X, dedicat noului Guvern al R. Moldova.

„Călduroase felicitări noului guvern moldovean al prim-ministrului Alexandru Munteanu. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pentru a accelera traiectoria reformelor în Republica Moldova și pentru a aduce o Moldovă prosperă, sigură, puternică și democratică în cadrul Uniunii Europene”, a scris Marta Kos.

Sâmbătă, 1 noiembrie, membrii Cabinetului de miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, au depus jurământul de învestire, în cadrul ceremoniei desfășurate cu participarea președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la sediul Președinției.

Noul Cabinet de miniștri va avea 14 ministere. Funcția de viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării va fi deținută de Eugen Osmochescu; viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – Vladimir Bolea, viceprim-ministra pentru integrare europeană a fost desemnată Cristina Gherasimov, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe – Mihai Popșoi, iar viceprim-ministru pentru Reintegrare – Valeriu Chiveri.

Totodată, în fruntea Ministerului Educației se va afla Dan Perciun, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va fi condus de Ludmila Catlabuga, ministerul Afacerilor Interne – de Daniella Misail-Nichitin, ministerul Energiei – de Dorin Junghietu, iar ministerul Justiției – de Vladislav Cojuhari. Adrian Gavriliță va prelua conducerea ministerului Finanțelor, Natalia Plugaru – a ministerului Muncii și Protecției Sociale, iar Emil Ceban – a ministerului Sănătății. În fruntea ministerului apărării va reveni Anatolie Nosatîi, ministerului Culturii – Cristian Jardan, iar a ministerului Mediului – Gheorghe Hajder.

Noii miniștri vor fi prezentați echipelor din ministere la începutul săptămânii viitoare.