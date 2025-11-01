De ce mor îngerii: declarațiile mamei Mariei, fetița care și-a pierdut viața venind pe lume, la Maternitatea din Edineț

Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa.

Pe 28 octombrie, ZdG relata despre acest caz în articolul „De ce mor îngerii”. Deoarece atunci a decis să respectăm tăcerea grea a mamei fetiței decedate, astăzi am revenit la ea.

Rodica Surujiu, din Climăuți, Edineț, a acceptat să ne vorbească despre suferințele prin care trece familia sa.

„Încercăm să depășim această mare tragedie din familia noastră. Deocadată nu avem nicio noutate de la expertiză sau de la anchetă. Nu știu dacă cei de la maternitate au transmis probe la expertiză. Când Maria a fost luată de la morgă acasă, eu rămânând la spital, că eram după cezariană, familia a chemat poliția, deoarece cei de la maternitate nu au anunțat despre acest deces, deși erau obligați să o facă. Polițiștii au venit și au pus fiica mai are, de 15 ani, să o dezbrace pe micuță și să facă poze, ca să se vadă tot ce are pe corp. Așa și nu înțeleg de ce pe corpul micuței noastre erau sectoare de pe care pielea era jupuiată. Nu știu ce va ura, dar failia noastră suferă foarte mult. În special soțul, care a ținut-o în brațe, a strâns-o la piept. Eu, ca mamă, nu am ținut-o, nu am văzut-o. Eram în spital când au înmormântat-o. Așteptăm expertiza: 20 de zile la Edineț, după care 20 de zile la Chișinău. Vede ce va arăta, doar de nu ar fi falsificată…”, ne-a spus Rodica Surujiu.

ZdG a contactat medicul de familie al Rodicăi, Elena Ciobanu, pentru a afla opinia acesteia despre cele întâmplate. Elena Ciobanu a refuzat să vorbească. La fel a închis telefonul și Marina Lavric, medicul de la Maternitatea din Edineț, care a gestionat acest caz. Aceasta a închis telefonul când a aflat că stă de vorbă cu o ziaristă.

Potrivit unor date oficiale, acesta nu este singurul caz tragic care s-a produs la Maternitatea din Edineț. În 2025, aici au avut loc cel puțin trei decese suspecte. Niciunul dintre acestea nu s-a soldat cu procese de judecată sau cu destituiri din funcții.

În 2024, rata mortalității infantile în R. Moldova a fost de 11,8‰ (11,8 decese la 1.000 de nou-născuți vii), fiind în creștere față de datele din 2023, când aceeași rată era de 10,01%. În 2024, în R. Moldova, au decedat 279 de copii sub vârsta de un an.