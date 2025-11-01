Prima zi de mandat. Ce greșeli ar trebui evitate?

Astăzi, în ziua depunerii jurământului de către noul Guvern, ZdG a solicitat câțiva lideri de opinie să vorbească despre greșelile care ar trebui evitate de noua guvernare: Ce greșeli ar trebui să evite noul Guvern, pentru a se menține la guvernare pe parcursul întregului mandat?

Loretta Handrabura, doctoră în filologie, membră a Consiliului de Supraveghere, Compania „Teleradio-Moldova”

Noul guvern învestit ar trebui să evite greșelile predecesorilor din executiv prin următoarele angajamente:

Să propună activități și reforme necesare, dar care sunt realizabile în termenii propuși, sunt bine pregătite, rezultă din direcțiile de guvernare, pe care trebuie să le dezvolte într-un Plan de guvernare (pe termen scurt, mediu). Cetățenii și cetățenele taxează nerealizarea unor angajamente prioritare, asumate și invocă apoi „neîncrederea în guverne și promisiuni”. Să angajeze în eșalonul doi de putere executivă persoane cu expertiza demonstrată în domeniu și nu pe „ai noștri”/„care au muncit în campanie”/„care vor învăța, deși nu au lucrat o zi în domeniu” s.a. argumente care nu se revendică din esența Meritocratismului în guvernarea unui sau altui domeniu sau sector real al economiei. Să fie transparent în decizii și să comunice proactiv, ca ministrul Dan Perciun și fostul purtător de cuvânt al prim-ministrului, Daniel Voda. Nu defensiv, cu aroganță și condescendență în raport cu mass-media și cetatenii(ele). Să dialogheze nu unilateral, doar cu unii reprezentați ai asociațiilor profesionale și societății civile, patronatului și sindicatului care sunt mai „docili”. Să colaboreze cu toate comisiile parlamentare, deputații(ele) si să nu ignore implementarea inițiativelor opozitiei. Să vorbească public nu doar despre realizări, ci și despre bariere, imixtiuni și alte derapaje, fără a invoca mereu scuze pentru cei din echipă atunci când greșesc, își depășesc atribuțiile și nu respectă legislația. Să accepte prezența în platouri media și cu alte persoane (formatori de opinie incomozi, reprezentanți ai opoziției), nu să condiționeze să discute doar cu moderatoarea.

Catinca Mardarovici, fostă deputată, Clubul Politic al Femeilor 50/50

Contextul economic regional, incertitudinile legate de securitate, presiunile inflaționiste și așteptările tot mai mari ale cetățenilor vor testa responsabilitatea clasei politice. Pentru a nu dezamăgi populația, Guvernul trebuie să evite o serie de greșel . Ma voi opri la cateva dintre ele. Una dintre cele mai mari greșeli ar fi subestimarea importanței comunicării directe și oneste. În vremuri de criză, oamenii nu cer minuni, ci sinceritate. Guvernul trebuie să explice clar de ce se iau anumite decizii, ce efecte vor avea și cum vor fi sprijiniți cei mai vulnerabili, să comunice deschis chiar și atunci când veștile nu sunt cele mai bune.Lipsa de transparență creează neîncredere, iar neîncrederea poate afecta rapid sprijinul public, chiar și pentru politici corecte. Guvernul trebuie să evite deciziile luate în izolare. Consultarea reală cu partenerii economici, sindicatele și organizațiile societatii civile este esențială pentru elaborarea unor politici sustenabile. Politicile eficiente se construiesc împreună, nu de sus în jos. Chiar dacă anul 2026 va fi dificil, reformele – în justiție, economie, administrație – nu trebuie oprite. Întârzierea acestora poate costa scump în anii următori, inclusiv prin pierderea sprijinului partenerilor externi. Cetatenii pot înțelege greutățile, dacă se va comunica sincer.

Igor Hâncu, antreprenor social

Acest Guvern, la fel ca și majoritatea parlamentară actuală, reprezintă în mare parte rezultatul strategiei politice a președintei Maia Sandu, care a reușit să convingă electoratul să ofere un nou mandat forțelor proeuropene, respectiv PAS. Prin urmare, durata și stabilitatea acestui cabinet depind, în esență, de viziunea și deciziile Maiei Sandu. Alexandru Munteanu, fiind un tehnocrat, are competențe profesionale evidente, însă deficitul de comunicare politică și absența unei legături emoționale cu electoratul pot deveni puncte vulnerabile într-un context politic atât de volatil. Totodată, trebuie avut în vedere faptul că în aproximativ trei ani expiră mandatul Maiei Sandu. Înainte de acel moment, va fi necesară identificarea unui succesor care să poată continua proiectul de integrare europeană și să asigure continuitatea politică a actualei guvernări. Este puțin probabil ca Alexandru Munteanu să fie acea persoană — rolul său pare mai degrabă acela de a gestiona perioada de tranziție, până când Maia Sandu va decide asupra unui candidat potrivit pentru a-i urma la președinție. Astfel, soarta acestui Guvern va depinde mai puțin de performanțele tehnice și mai mult de calculele politice ale Maiei Sandu. Când va veni momentul oportun, dumneaei va dori probabil să aducă în fruntea Guvernului o persoană care să beneficieze de vizibilitate și sprijin politic, pregătind terenul pentru viitoarea campanie prezidențială. Este posibil ca premierul Munteanu să nu cunoască pe deplin aceste planuri — la fel cum fostul premier Dorin Recean nu a anticipat înlocuirea sa — dar dinamica politică actuală lasă puțin loc pentru surprize.

Ludmila Popovici, director la RCTV Memoria

1. Ar trebui să evite problemele de comunicare cu poporul, care așteaptă să fie informat, consultat, tratat cu respect.

2. Să nu tolereze dezinformarea, minciunile, manipularea etc., de către oricine, inclusiv din afara țării.

3. Să nu mențină în posturi-cheie persoane care nu dau rezultate bune.

4. Să nu mai trateze regiunea transnistreană privilegiat, pe seama locuitorilor din dreapta Nistrului.

5. Să nu uite de gradul de implicare și mobilizare al tuturor cetățenilor în rezolvarea problemelor țării. Oamenii trebuie să se simtă importanți și să fie implicați.

6. Să nu tolereze injustiția și inechitatea socială. Salariile exorbitante ar trebui revizuite, iar cele mici – majorate.

7. Drepturile omului, justiția și adevărul, ar trebui să fie esențiale pentru toate acțiunile întreprinse de către stat.

Pentru conformitate, Aneta Grosu