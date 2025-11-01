De la 3 noiembrie, consumatorii casnici pot solicita „Ajutor la contor”

De luni, 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a primi compensații la energie pentru perioada sezonului rece 2025-2026. Pentru întrebări legate de procesul de înregistrare, este disponibil numărul gratuit al centrului de apel 0 8000 5000.

Guvernul oferă compensații la energie gospodăriilor vulnerabile prin programul „Ajutor la contor”.

Compensațiile sunt acordate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, finanțat din bugetul de stat, cu susținerea Uniunii Europene – Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Slovacia, Suedia, Polonia și a Norvegiei.

Compensațiile la energie sunt acordate pentru lunile noiembrie – martie. Cererea pentru compensații se depune o singură dată pentru întreg sezonul rece.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, de la lansarea programului în anul 2022, aproape 900 000 de gospodării au beneficiat de compensații la energie, ceea ce a redus considerabil din vulnerabilitatea energetică a gospodăriilor.