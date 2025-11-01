Ce trebuie să întreprindă noul Guvern pentru a stimula investiţiile străine şi dezvoltarea mediului de afaceri?

Dezvoltarea economică va fi prioritatea zero a noului Guvern, care își va asuma promovarea unor reforme importante pentru a pregăti R. Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Noul prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, om de afaceri cu experienţă internaţională, susține că și-ar dori să înceapă acest proces „dacă nu în a cincea, atunci măcar în a treia viteză”. Acesta își propune atragerea investițiilor străine și dezvoltarea economică a țării. Din acest motiv, vor fi o serie de reforme în domeniul economic și este esențial să aflăm ce așteptări au, de fapt, economiștii, ce este necesar de schimbat și cum anume ar trebui să sprijine guvernul mediul de afaceri.

Care sunt primele reforme pe care guvernul condus de Munteanu ar trebui să le adopte pentru a stimula investiţiile străine şi dezvoltarea mediului de afaceri? Ce provocări vedeţi în prezent pentru mediul de afaceri din R. Moldova și ce poate întreprinde guvernul în acest sens?

Viorel Chivriga, expert în politici economice

Trebuie create condiții mai bune decât cele existente în țările din regiune. Despre climatul de afaceri se discută de mult timp, însă este momentul să apară măsuri cu efecte reale, chiar revoluționare. Investitorii care analizează oportunități de plasament în regiune trebuie să înțeleagă faptul că R. Moldova oferă condiții mai avantajoase decât alte state europene, precum România sau Bulgaria. Un pas care trebuie făcut imediat este crearea unei fundații pentru consolidarea cooperării cu Ucraina. Războiul, mai devreme sau mai târziu, se va încheia, iar țara va fi reconstruită din temelii. În acel moment, R. Moldova poate deveni un partener strategic pentru Ucraina, fapt ce va atrage un interes crescut din partea investitorilor.

O problemă fundamentală rămâne însă cea a resurselor umane. Fiecare investitor are nevoie de forță de muncă. Statul ar trebui, de asemenea, să consolideze relațiile dintre operatorii economici din diferite regiuni ale țării – nord, sud, inclusiv UTA Găgăuzia și raioanele precum Basarabeasca. Aceștia sunt adesea izolați, iar o cooperare mai strânsă ar putea contribui la rezolvarea problemelor economice locale.

Sursa: arhiva ZdG

Carolina Bugaian, președinta Asociației Europene de Business

Pentru a stimula investițiile străine și dezvoltarea mediului de afaceri, noul Guvern trebuie să transmită un semnal clar de stabilitate și încredere. Investitorii sunt atrași acolo unde există un cadru fiscal și legislativ predictibil, transparență și o administrație eficientă. Reducerea birocrației, digitalizarea serviciilor publice și transparența sunt condiții de bază pentru crearea unui climat economic sănătos. Este necesară o strategie de dezvoltare a pieței de capital prin dezvoltarea Bursei de Valori a Moldovei, astfel încât aceasta să devină o platformă viabilă pentru atragerea de investiții și finanțarea companiilor locale. O piață de capital funcțională oferă transparență, lichiditate și oportunități noi pentru investitori, contribuind la diversificarea economiei. Parcursul european al R. Moldova trebuie privit drept un cadru de reforme reale – de la justiție și guvernanță economică până la protecția investițiilor și standarde europene de afaceri.

Sursa: facebook / Carolina Bugaian

Adrian Lupușor, director executiv la Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”

Pe scurt, pentru a facilita tranziția spre modelul economic bazat pe valoare adăugată sporită și a impulsiona potențialul de creștere economică, statul trebuie să stabilească următoarele cinci obiective strategice: eficientizarea suportului acordat de stat antreprenorilor prin fortificarea guvernanței și prioritizarea clară a investițiilor în activități cu valoare adăugată înaltă; dezvoltarea pieței de capital în vederea impulsionării intermedierii financiare și stimulării investițiilor; diminuarea deficitului comercial prin susținerea companiilor exportatoare, modernizarea infrastructurii calității, încurajarea consumului de produse autohtone și fortificarea cadrului de supraveghere a pieței; creșterea volumului și eficienței investițiilor publice; creșterea mobilității și calificărilor forței de muncă.

Sursa: arhiva ZdG

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politici economice

Pentru atragerea investițiilor străine, noul Guvern trebuie să creeze un climat economic stabil, previzibil și transparent. Este necesară debirocratizarea administrației publice, prin simplificarea procedurilor de înregistrare a companiilor și digitalizarea completă a serviciilor publice, pentru a reduce timpul și costurile operaționale. În același timp, extinderea și modernizarea zonelor economice libere trebuie să ofere infrastructură adecvată, stimulente fiscale și condiții competitive pentru investitorii străini. Integrarea pieței financiare moldovenești cu cea românească și europeană ar facilita accesul la capital și ar atrage investitori prin alinierea la standarde și reguli clare ale Uniunii Europene.

Totodată, pentru dezvoltarea mediului de afaceri intern, Guvernul trebuie să asigure un acces mai larg la capital și finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Crearea de fonduri de garantare a creditelor, programe de granturi și microcredite pentru startup-uri, precum și parteneriate public-private, pot stimula inovația și extinderea afacerilor locale. De asemenea, Guvernul ar trebui să încurajeze investițiile strategice în industria verde, prin susținerea producției de echipamente pentru energie regenerabilă – cum ar fi panouri solare, cabluri, baterii sau componente electrice.

Sursa: Moldova 1

Tatiana Lariușin, fondatoare a Centrului de Antreprenoriat și Politici Economice

Atragerea investițiilor într-o țară care are probleme cu suveranitatea este dificilă, deoarece avem partide care joacă acest joc. Asta e prima problemă. Dar principalul este că la frontieră avem Ucraina, unde este război. Protecția investițiilor, în special a celor străine, este o problemă-cheie, care nu am auzit să fie menționată nici de prim-ministru, nici de alți experți. Scopul principal ar trebui să fie crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta este o problemă strâns legată de succesul reformei justiției. Dacă reforma justiției nu dă rezultate, dacă instanțele nu funcționează corect și nu există o cale sigură de apel, atunci mediul de afaceri rămâne vulnerabil.