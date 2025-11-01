Regim de tranzit comun: R. Moldova, integrată în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit

La 1 noiembrie 2025, a fost depusă prima declarație vamală în regimul de tranzit comun prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Serviciul Vamal al R. Moldova susține că acesta este un moment istoric care marchează integrarea deplină a R. Moldova în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit.

Toate etapele procedurii au fost parcurse cu succes, iar recepționarea declarației a fost confirmată de colegii din cadrul Autorității Vamale Române, prin conexiunea directă și interoperabilă a sistemelor IT vamale.

Întregul proces a fost monitorizat de conducerea și de echipa Serviciului Vamal, care s-au aflat în teren pentru a urmări funcționalitatea sistemului și desfășurarea operațiunilor în condiții optime.

Această reușită reprezintă prima operațiune de tranzit comun dintre R. Moldova și UE, deschizând o nouă etapă pentru mediul de afaceri și pentru sistemul vamal național — mai digital, mai sigur și pe deplin interoperabil la nivel european.