Noul Executiv depune jurământul și își preia mandatul

Astăzi, la sediul Președinției R. Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după ce vineri, 31 octombrie, a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

Depunerea jurământului semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv.

Premierul Alexandru Munteanu și membrii echipei sale depun jurământul în fața președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, iar la eveniment este prezent și președintele Parlamentului, Igor Grosu, dar și alți oficiali.

Cabinetul Munteanu s-a angalat să continue realizarea angajamentelor de reformă și integrare europeană, asumate de guvernarea anterioară a R. Moldova.

„Este un drum care, în următorii ani, va cere și ai multă perseverență, dar și o organizare și o colaborare mult ai eficientă între instituții”, a declarat șefa statului, aia Sandu, la încheierea ceremoniei de depunere a jurământului de către noul cabinet de miniștri.