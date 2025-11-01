Președinta CALM: Când facem reforme, nu trebuie să primeze cifrele sau structurile, ci binele oamenilor



Cu Tatiana Badan, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), despre reforma teritorială, despre parcursul european al R. Moldova, despre realitățile rurale, despre dialog, respect, parteneriat, încredere – toate – în contextul învestirii noului Guvern.



Tatiana Badan, președinta CALM: Una dintre cele mai riscante greșeli pe care le poate face noul Guvern este abordarea superficială și grăbită a reformei teritoriale, bazată pe impulsuri politice și pe modele „haiducești”, aplicate „peste noapte”. O astfel de abordare poate bulversa societatea, devia atenția de la reformele economice reale și afecta parcursul european al R. Moldova, împingând guvernarea într-un teren instabil, cu dezbateri sociale complexe, sensibile și cu o încărcătură politică excesivă. Din perspectiva administrației publice locale și a CALM, o altă greșeală majoră ar fi ignorarea realităților din teritoriu și excluderea APL din procesul decizional. Guvernările care au tratat administrația locală ca pe un simplu executant, fără dialog, fără respect și fără parteneriat, au pierdut încrederea comunităților și au generat blocaje majore în implementarea politicilor publice. Pentru a-și duce mandatul la bun sfârșit, noul Guvern trebuie să evite:

1. Centralizarea excesivă a deciziilor, care sufocă inițiativa locală și creează tensiuni între nivelurile de guvernare. 2. Reformele impuse fără consultare, mai ales în domenii sensibile precum reorganizarea teritorială sau salarizarea în APL. 3. Neglijarea comunicării instituționale, în special comunicarea cu CALM și cu structurile reprezentative ale administrației locale. 4. Politizarea excesivă a funcțiilor publice, în detrimentul profesionalismului și competenței. 5. Lipsa de coerență și previzibilitate în politicile publice, care afectează grav capacitatea APL de a planifica și de a livra servicii de calitate. 6. Implicarea exagerată a consultanților străini, în detrimentul expertizei naționale și al vocii comunităților locale.

Reforma administrației publice locale este un domeniu sensibil, care necesită în primul rând înțelegerea profundă a realităților din Moldova, nu aplicarea mecanică a modelelor externe. Un aspect esențial, ignorat de guvernările anterioare, este lipsa unui mecanism legal de dialog și comunicare instituționalizată între Guvern și APL/CALM. Deși un proiect de lege în acest sens a fost elaborat și aprobat de Guvern, el nu a fost niciodată adoptat de Parlament, ceea ce perpetuează o relație informală, vulnerabilă și adesea conjuncturală între cele două niveluri de guvernare. Adoptarea acestui mecanism ar reprezenta un pas decisiv spre stabilitate, predictibilitate și parteneriat strategic, în beneficiul cetățenilor. Mai mult, reforma administrației publice locale nu poate fi un exercițiu tehnocratic sau contabil, ci trebuie să fie un proces profund democratic, centrat pe oameni și pe interesul comunităților. Este esențială atingerea unui consens social și politic cât mai larg, prin implicarea reală a autorităților locale, a societății civile, a mediului academic și a cetățenilor. Numai astfel putem construi o reformă legitimă, durabilă și acceptată. CALM a fost și rămâne un partener deschis cooperării cu Guvernul. De-a lungul anilor, împreună am reușit să realizăm numeroase lucruri importante pentru administrația publică locală și pentru comunitățile din întreaga țară. Susținem cu fermitate necesitatea unei reforme autentice, dar aceasta trebuie să aibă în centrul său omul, serviciile publice de calitate și condițiile normale de viață în localități. Atunci când facem reforme, nu trebuie să primeze cifrele sau structurile, ci binele oamenilor.