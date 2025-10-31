Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți

Parlamentul a luat act de demisia unor deputați în cadrul ședinței din 31 octombrie. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Alți doi și-au dat demisia după ce au anunțat că pleacă din politică, iar un altul și-a dat demisia după ce a fost numit în funcția de emisar special, potrivit comunicatului Parlamentului.

Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihail Popșoi – în funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe. Dan Perciun va fi ministru al Educației și Cercetării, iar Ludmila Catlabuga – ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare. De asemenea, Emil Ceban a renunțat la mandatul de deputat, după ce a fost numit în funcția de ministru al Sănătății.

Totodată, Dorin Recean și Artur Mija au depus cereri de demisie după ce, anterior, au anunțat că se retrag din politică.

Nicolae Popescu și-a dat demisia după ce a fost numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice.

Toți deputații au solicitat demisia începând cu data de 1 noiembrie 2025. În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatele vacant vor fi atribuite supleanților imediat următori de pe lista concurentului electoral „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre: