Primul mesaj al prim-ministrului Alexandru Munteanu după învestire: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara”

Premierul Alexandru Munteanu a venit cu primul mesaj după ce Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”.

Noul prim-ministru a scris un mesaj de mulțumire pentru deputați pe pagina sa de Facebook.

„Mulțumesc deputaților Parlamentului R. Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei noastre. Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara. Ne vom concentra pe creșterea economică și continuarea direcției noastre strategice – aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, obiectiv susținut de majoritatea cetățenilor. Ne dorim ca acest proces să aducă beneficii concrete oamenilor: investiții, locuri de muncă bine plătite, servicii publice moderne și o administrație eficientă și apropiată de cetățeni. Ceea ce am reușit împreună în ultimii ani reprezintă un progres remarcabil. Aceste rezultate ne arată cât de mult putem face atunci când construim împreună, având mereu în față un obiectiv comun. Să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al R. Moldova”, a scris Alexandru Munteanu pe rețele.

Susținerea pentru noul Guvern a fost exprimată de 55 de deputați ai majorității parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate. Programul de activitate al Guvernului poate fi accesat aici .

ULTIMA ORĂ/ Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al deputaților – Ziarul de Gardă

Potrivit unui comunicat al Guvernului, pe plan economic, noua echipă de miniștri se va concentra pe stimularea investițiilor de până la 4 miliarde euro, susținerea a 25 000 de întreprinderi, promovarea produselor moldovenești și extinderea accesului pe piețele europene. În ceea ce ține de integrarea europeană, autoritățile își propun finalizarea negocierilor de aderare până în 2028 și implementarea acquis-ului comunitar în toate domeniile.

În următorii ani, o prioritate pentru R. Moldova va fi și interconectarea deplină cu piața energetică a UE. Autoritățile mai planifică continuarea și dezvoltarea programelor „Satul European” și „Curtea Europeană” cu investiții de cel puțin 9 miliarde lei în comunitățile din întreaga țară, modernizarea a până la 3 mii km de drumuri naționale și regionale și demararea construcției a 4 poduri peste Prut.

Noul Guvern își mai propune investirea a cel puțin 6 miliarde lei în grădinițe, școli și universități, dublarea burselor pentru elevi și studenți, modernizarea spitalelor, creșterea salariilor, finalizarea evaluării judecătorilor și procurorilor și combaterea corupției.