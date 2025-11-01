Apel public: „Dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în Programul de Guvernare”

Comunitatea de mediu adresează noului Cabinet de Miniștri un apel public întitulat „Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului”. În apel se subliniază că dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în versiunea actuală a Programului de Guvernare publicată, scrie ecopresa.md.

Documentul propune mai multe direcții de îmbunătățire, printre care:

– Consolidarea rolului Ministerului Mediului și a cadrului strategic național, inclusiv printr-un buget dedicat de cel puțin 2% pentru reformele de mediu; – Protejarea biodiversității și extinderea ariilor naturale protejate în conformitate cu angajamentele UE; – Promovarea economiei verzi și circulare ca parte esențială a modernizării economice a Republicii Moldova; – Asigurarea transparenței și participării publice reale în procesul de luare a deciziilor de mediu.

Apelul solicită totodată o întrevedere cu premierul desemnat pentru prezentarea detaliată a propunerilor și stabilirea unui mecanism concret de colaborare între Guvern și societatea civilă.