Fost membru al Comisiei Unificate de Control despre decorarea militarilor și prezența lui Igor Dodon în stânga Nistrului

„În semn de înaltă apreciere a eforturilor depuse întru menținerea păcii, stabilității și ordinii de drept în zona de securitate a regiunii transnistrene a R. Moldova”, la 26 iulie, Igor Dodon a semnat Decretul cu privire la decorarea cu distincții de stat a șase reprezentanți ai Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea R. Moldova și doi reprezentanți ai Misiunii OSCE. Totodată, șeful statului a menționat că a înaintat propuneri de a decora participanții la operațiunea comună de menținere a păcii din partea Federației Ruse și Ucrainei, dar că procedurile internaționale stipulează că aceștia pot fi decorați doar cu acordul țărilor respective.

Solicitat de a se expune asupa importanței Comisiei Unificate de Control (CUC) și necesitatea decorării participanților, fostul reprezentant al R. Moldova în Comisia respectivă, Ion Leahu a precizat că la acest moment prezența trupelor pacificatoare în zona de securtiate doar tensionează atmosfera, că F. Rusă nu respectă înțelegerea care prevede anularea posturilor fixe, darși că participarea lui Igor Dodon alături de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski și vicepremierul rus, Dmitri Rogozin denotă sfidarea oricăror norme de comportament de către un președinte de stat suveran.

Acesta precizează că situația, în principiu, nu este tensionată, dar că fiecare moment de instabilitate „parvine, în exclusivitate, din partea transnistreană, adică tot ai lor aliați generează această situație. Chiar ultimul, cel mai grav caz, din 1 ianuarie 2011, când a fost omorât Vadim Pisari, tot ei au provocat și efectuat această crimă, dar se spune că noi nu am fi asigurat securitatea, iar asta indică la necesitatea prezenței trupelor pacificatoare”.

În prezent, fiecare parte (R. Moldova, F. Rusă și regiunea transnistreană) are nu mai mult de 400 de persoane delegate în zonă, deci, în total, ar fi vorba despre un contingent militar de circa 1200 de persoane. Fiecare parte delegheză în permenență un anumit număr de persoane care își fac serviciul la posturile fixe din zona de securitate sau la alte servicii (de telecomunicații, de asigurare etc.). „Marea majoritate însă își fac serviciul la posturile de control, care însă nu au nicio destinație, niciun impact, și doar agravează situația chiar și sub aspect economic. Unii potențiali investitori nu vin în această regiune din cauza prezenței acestor posturi”, precizează Ion Leahu.