Explicațiile Ministerului de Externe al României în legătură cu sponsorizarea primită de la Fundația „Edelweiss”

După mai bine de 8 luni, Ministerul Afacerilor Externe din România oferă explicații publice privind un eveniment controversat, care a avut loc la Chișinău, cu ocazia recepției din 1 decembrie, Ziua Națională a României. Evenimentul organizat de Ambasada României la Chișinău a beneficiat de o sponsorizare a fundației Edelweiss, care aparţine fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, scrie b1.ro.

Astfel, potrivit MAE de la București, Ambasada a transmis peste 30 de invitații de sponsorizare pentru organizarea recepției din decembrie 2018, costurile fiind suportate de 14 sponsori, printre care s-a aflat și Fundația „Edelweiss”, cu care s-a încheiat un contract de sponsorizare, scrie b1.ro.

Obiectul sponsorizării l-a constituit acoperirea unei părți din cheltuielile necesare organizării de către personalul hotelului a unui bufet oferit invitaților în cadrul recepției. În schimbul acestei sponsorizări Ambasada s-a obligat să asigure prezentarea publică a denumirii Fundației „Edelweiss” în timpul evenimentului.

Mai mult, este specificat că „Obligațiile Ambasadei, rezultate din contractele de sponsorizare, s-au rezumat doar la prezentarea publică a denumirii organizației sponsorilor în cadrul evenimentului. Contractul de sponsorizare este un contract tip, standardizat, utilizat în toate aceste situații, conținutul acestuia fiind aprobat anterior de către Ministerul Afacerilor Externe”.

De asemenea, MAE precizează că „Ambasada României la Chișinău a avut contracte sau colaborări cu Fundația „Edelweiss” doar/strict pentru sponsorizarea recepției de Ziua Națională a României”.

