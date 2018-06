Explicația PDM după ce sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău „a îmbrăcat” haine de partid

Purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, susține că panoul cu inscripția partidului a ajuns din greșeală pe fațada clădirii în care este amplasată Pretura sectorului Buiucani și sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Acesta a declarat că astăzi, 7 iunie, urma să aibă loc o întrunire a membrilor organizației teritoriale a PDM într-o încăpere închiriată la adresa respectivă și că organizatorii au instatat panoul pentru ca locația să fie mai ușor de găsit. Panoul a fost scos la scurt timp după ce imaginile cu intrarea în edificiu au ajuns în presă.

„A avut loc un forum în clădirea respectivă, conform contractelor preconizate, stabilite, tot a fost corect, doar că cei care au organizat nu s-au gândit, nu erau prea bine conștienți că în clădirea respectivă se află și Pretura, și instanța de judecată. De aici pornește totă problema. Eu când am auzit informația, am rămas neplăcut surprins. Ulterior, am înțeles că s-a clarificat situația”, a declarat reprezentantul PDM. Acesta a declarat că nu cunoaște dacă în clădirea respectivă este sediul Organizației teritoriale Buiucani a partidului sau dacă a fost închiriată o încăpere doar pentru evenimentul de astăzi, 7 iunie: „nu cunosc, n-am intrat în esennță”.