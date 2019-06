Dodon anticipează apariția unor imagini compromițătoare la adresa sa

Înainte de a intra în sala de ședință a Parlamentului, președintele Igor Dodon a declarat că se fac presiuni asupra sa pentru a-și prezenta demisia.

„Stimați concetățeni, eu nu voi ceda. (…) Nu se poate să procedezi așa. Nu este corect. Iar dacă cineva s-a supărat că eu am fost categoric și am spus că dl Plahotniuc nu va fi prim-ministru și niciun fel de coaliție cu socialiștii nu va fi, pentru că eu nu voi semna decret de numire a lui Plahotniuc în funcția de prim-ministru, așa cum se solicita în cadrul unei coaliții PD-PSRM. Eu am spus că nu semnez. Calm! O să apară foarte multe lucruri, noroi. Ei, de obicei, așa procedează. Taie de-aici, pun dincolo, ei deja știu toate chestiile astea. Calm, liniștit haideți să trecem de ziua de astăzi. Încercarea de a mă presa să scriu cerere. Există și încercarea de a mă presa să scriu cerere de demisie. În acest caz apare un vacum: nu are cine semna prim-ministru, guvern și așa mai departe. Așa e mai simplu a stopa ceea ce s-a început în clădirea Parlamentului”, a declarat Igor Dodon înainte de a intra în sala de ședințe a Parlamentului.

Cronologia ultimelor evenimente de pe scena politică: