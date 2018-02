Deja vu la tribuna Parlamentului: Gaburici despre diploma sa

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, susține că a răspuns de nenumărate ori la întrebări despre diploma sa și că la acest subiect s-a expus Procuratura Generală, de aceea nu vrea să animeze tema respectivă. Reacția ministrului a fost expusă la tribuna centrală a Parlamentului în ședința din 23 februarie, când acesta a fost audiat în contextul moțiunii simple depuse de PSRM asupra politicii interne în domeniul economiei.

Odată cu demararea dezbateriii moțiunii simple, deputații PL au afișat la tribunele une își au locurile foi pe cu mesajul „Diploma?”. Ulterior, deputata PL, Alina Zotea, i-a solicitat lui Chiril Gaburici să comenteze declarațiile făcute acum două zile de Andrian Candu în fața studenților USM, în contextul scandalului legat de diploma sa.

Chiril Gaburici a declarat că nu poate comenta aceste afirmații și a insistat asupra faptului că a răspuns de-a lungul timpului de nenumărate ori la întrebări despre diploma sa, iar în acest sens s-a pronunțat și Procuratura Generală.

Ex-premierul s-a arătat nedumerit de motivele „de a ține în viață această temă”. Chiril Gaburici a replicat că pe deputați ar trebui să-i intereseze situația la Ministerul Economiei. Ministrul a declarat că odată cu revenirea în politică a fost conștient de faptul că va reveni și „mizeria”, dar a precizat că scopul său este de a contribui, folosind cunoștințele și experiența sa, la dezvoltarea economiei R. Moldova.

„Toată mizeria care este creată artificial nu o să mă deranjeze în actvitatea mea de toate zilele, voi face tot posibiliul ca viața oamenilor să fie mai bună”, a declarat Chiril Gaburici de la tribuna Parlamentului, care a mai adăugat că abilitățile îi permit să fie un manager la Ministerul Economiei și că are o echipă puternică care va face față provocărilor. Acesta le-a spus deputaților că pentru el nu contează funcția, ci cunoștințele pe care le are și care i-ar pemite să construiască de la zero proiecte de succes.