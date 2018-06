Codreanu, nerăbdător să-i transmită lui Năstase problemele Chișinăului: „Sper că-i vor da voie să vină la lucru”

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, susține că există o mulțime de probleme la Primăria Chișinău și în municipiu care așteaptă a fi rezolvate de noul primar ales, Andrei Năstase. Acesta susține că de două săptămâni tot așteaptă ca liderului PPDA să i se permită să vină la muncă, deoarece fiecare zi de tergiversare influențează negativ situația din oraș. Odată cu preluarea mandatului de către Năstase, susține Codreanu, acesta va pleca din funcție. Ruslan Codreanu a evitat să spună ce planuri are pentru viitor.

„Andrei Năstase trebuia să fie la lucru din a treia zi de când a câștigat alegerile și de când chișinăuienii i-au acordat încrederea respectivă. Cu cât mai mult se tărăgănează venirea lui la lucru, cu atât mai mult are de suferit atât primăria, ca instituție, cât și direcțiile municipale și orașul. De lucru este într-atât de mult, încât eu am nevoie de ajutor, dânsul are nevoie de ajutor și fiecare zi de tărăgănare afectează negativ tot orașul”, a declarat primarul interimar după ședința săptămânală a serviciilor Primăriei din 18 iunie, care ar putera fi, admite Cordreanu, ultima pe care o conduce.

Ruslan Codreanu dă asigurări că din noiembrie 2017, de când a fost numit viceprimar prin decizia lui Nistor Grozavu, și până în prezent, nu s-a implicat în polemici politice, dar în fiecare zi a încercat să soluționeze problemele chișinăuienilor.

„În fiecare zi este nevoie de om aici, ca să lucreze. Eu sper că domnul Andrei Năstase va veni la lucru, adică îi vor da voie să vină la lucru. Eu de două săptămâni tot aștept să vină dlui la lucru și să înceapă să lucreze”, a declarat Codreanu, precizând că, potrivit legii, nu poate să revină în Consiliul Municipal Chișinău, dar și că nu are nicio dorință să facă acest lucru.

Întrebat dacă va candida la scrutinul local din 2019, Ruslan Codranu a declarat că este prematur de a discuta acest aspect, totodată a evitat să spune care va fi activitatea sa după plecarea din funcție.

„Poate mă duc în ONG, poate mă duc la Parlament, poate plec din țară, poate mă apuc de caritate, poate mă fac director de grădiniță, dacă tot am optat atât pe grădinițe. De ce să nu mă duc să iau o grădiniță și să dau exemplu cum trebuie de administrat?”, a declarat Codreanu.

Ruslan Codreanu afirmă că nu are sfaturi pentru Năstase, deoarece acesta a fost votat de chișinăuieni pentru un anumit program electoral, dar că în discuția personală i-a sugerat că trebuie să lase ceva în urmă, indiferent dacă mandatul va dura jumătate de an sau cinci ani, și să formeze o echipă de profesioniști, deoarece anume ei constituie „motorul” Primăriei.

„Este bine că merge pe valul public: Gaudeamus, intersecții, gherete. Eu înțeleg aceste lucruri, dar este important ca să lași ceva în urma ta, nu contează că o să fii jumătate de an, un an sau cinci ani”, a declarat Codreanu, precizând că acesta trebuie să rezolve problemele pe care speculează în prezent că există la Primărie.