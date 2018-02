Chirtoacă despre Plahotniuc: „Pentru că îi spune cineva NU, i se distruge tot”

Primarul demisionar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susține că în perioada mandatelor la primărie a refuzat aprobarea mai multor proiecte înaintate de exponenții Partidului Democrat din R. Moldova (PDM) și anume aceste motive ar sta la baza reținerii sale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important” de la TVC 21, din 19 februarie. Chirtoacă a declarat că nu știe cu ce l-a deranjat pe șeful democraților, însă presupune că supărările lui Vladimir Plahotniuc sunt din cauza a trei proiecte imobiliare, pentru care ar fi refuzat să dea autorizații. Printre acestea se numără și construcția unui imobil cu 16 nivele la intersecția străzilor Vlaicu Pârcălab și București, despre care ZdG a scris în septembrie 2017. Deși, inițial, potrivit lui Chirtoacă, a fost eliberat certificat de urbanism pentru reconstrucția clădirii vechi și construcția unui imobil P+4, adică cinci nivele, ulterior, din clădirea veche a rămas numai fațada, iar certificatul de urbansim și autorizația de construcție au fost schimbate în P+9, adică 10 etaje.



Dorin Chirtoacă a declarat că de-a lungul perioadei în care s-a aflat în funcția de primar, diverse persoane din partea lui Vlad Plahotniuc au fost la el la audiență, pentru a solicita aprobarea mai multor proiecte imobiliare, dar au primit refuz.

„Din câte cunosc, pentru că îi spune cineva „nu” la ceva, i se distruge tot. Nu contează ce, fie vorba de un vârf de chibrit sau ceva mai serios”, a spus Chirtoacă, cu referire la liderul PDM, Vlad Plahotniuc.

Potrivit primarului demisionar, unul din proiectele lui Plahotniuc, blocat în primărie, a fost construcția unui hotel cu 16 nivele la intersecția străzilor Vlaicu Pârcălab și București. Ulterior, potrivit lui Chirtoacă, după arestarea sa, actele permisive au fost schimbate. Astfel, dacă inițial primăria a aprobat construcția unui imobil P+4, adică 5 nivele, certificatul de urbanism și autorizația de construcție a fost modificată în P+9, iar clădirea veche, care urma să fie reconstruită, a fost demolată.

„ A fost la audiență un deputat PD pentru reconstrucția casei „Știința”, monument de arhitectură, dacă nu greșesc, și construcția unui imobil în curte. Voiau și acolo 16 nivele, după aceea au spus 9 nivele. Le-am spus, după mine, chiar dacă nu este un plan urbanistic zonal al zonei Centru, fiind vorba despre Centrul istoric, o clădire în curtea casei respective, care este monument de arhitectură, nu ar trebui să depășească, vizual, din stradă, nivelul clădirii vechi și clădirea veche trebuie restaurată integral. Am dat certificat de urbanism pentru P+4 și reconstrucția clădirii vechi. Acum avem demolată clădirea veche, din clădirea veche a rămas numai fațada și s-a schimbat certificatul de urbansim și autorizația de construcție, deja în lipsa mea, după ce am fost eu ridicat, în P+9, adică 10 etaje”, a declarat Chirtoacă.

Investigație ZdG: Hotelul „offshore” din centrul istoric al Chişinăului

În septembrie 2017, Ziarul de Gardă scria că hotelul cu 12 nivele care va apărea în centrul istoric al Chișinăului, este ridicat pe rămăşiţele unui monument istoric, privatizat dubios în 2009. Reporterii ZdG au scos la iveală că în ultimii ani, imobilul şi terenul aferent au fost implicate în mai multe tranzacţii off-shore, fiind vândute şi revândute de firme din Belize, reprezentate prin procură de cetăţeni ai R. Moldova. În mai 2017, în urma unui contract de societate civilă, bunurile au ajuns în gestiunea Companiei „Exfactor-Grup”. Tot în mai, Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi-a dat, prin vot, acordul pentru construirea hotelului cu subsol, parter, 9 etaje şi penthouse în centrul istoric al capitalei, după ce, în 2014, acelaşi consiliu refuza eliberarea unui aviz pentru construcţia unui hotel cu şase etaje, în acelaşi loc. Proiectul construcţiei a fost întocmit şi susţinut de Victor Grozavu, fiul viceprimarului de Chişinău, Nistor Grozavu.

Chirtoacă a mai declarat că tot el a blocat intenția liderului PDM, Vlad Plahotniuc, de a construi un hotel cu 16 nivele în parcul Grădina Publică Ștefan cel Mare, în locul fostei cafenele „Guguță”, dar și atribuirea în arendă a două insule din parcul „La izvor”.

„Același lucru s-a solicitat în parcul „La izvor”, restaurantul „La izvor”, pe care l-a privatizat dumnealui prin firma Ghiocel Dalb și Finparinvest, prin Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și domnul Copaci, care este acum la ANRE. În jur au privatizat, în mod ilegal, din punctul meu de vedere, și jumătate de hectar de pământ. Am scris la procuratură, ei au dat răspuns că totul este în regulă, relațiile funciare nu au fost stabilite între Guvern și Primărie, deci, Guvernul putea privatiza, deși, atât pentru Guvern, cât și pentru Primărie, acesta este parc, nu este teren oarecare. După care dumnealui a mai cerut 11 hectare de la primărie pentru un plan de dezvoltare și și-a mai atribuit prin hotărârea judecătorească, inclusiv Curtea Supremă, două insule în acel parc, cu mențiunea că doar de la restaurantul dumnealui se poate ajunge la insule, cu un pod plutitor, ceea ce este o aberație. Nu am fost de acord să pun la Consiliul Municipal la vot atribuirea în arendă a celor două insule către Finparinvest”, a mai declarat primarul demisionar.

Cele trei proiecte ale lui Plahotniuc, blocate de Chirtoacă, dar și faptul că ultimul s-ar fi împotrivit candidaturii lui Plahotniuc la funcția de prim-ministru în ianuarie 2016, sunt, în viziunea lui Dorin Chirtoacă, motivele reținerii sale și a tot ce s-a întâmplat după plecarea lui din primărie.

Vitalie Gamurari, purtătorul de cuvânt al PDM a declarat pentru ZdG că, în mod normal nu ar fi vrut să comenteze cele spuse de Dorin Chirtoacă, din simplul motiv că sunt „declarații spuse în condițiile în care el și-a dat demisia și, fiind an electoral, încearcă să dea vina pe altcineva”.

„Cred că activitatea la primărie, asta trebuie de apreciat și nu de politizat toate acțiunile în cauză. Eu nu am spus niciodată că dumnealui are probleme cu legea, atât timp cât principiul prezumției nevinovăției se aplică, inclusiv și pentru dumnealui, însă toate problemele care țin de activitate, noi am mai spus, trebuie să le hotărască în instanța de judecată, în raport cu organele în cauză ”, a declarat purtătorul de cuvânt al PDM.