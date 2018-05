Ce a făcut Vlad Plahotniuc la Londra?

Zilele trecute Vlad Plahotniuc, președintele PD, a plecat la Londra, însoțit de câteva persoane din cadrul partidului său. Însuși Plahotniuc și presa afiliată liderului PD anunță că acesta a participat la un eveniment întitulat „Moldova şi Occidentul: discuţii cu Vladimir Plahotniuc”, în schimb, instituția care a găzduit evenimentul, nu comunică, deocamdată, nimic despre această întrunire.

La 26 mai Vlad Plahotniuc a făcut o postare pe pagina sa de Facebook în care spune: „Am avut ocazia să vorbesc, la invitația Institutului Regal pentru Servicii Unite din Marea Britanie, despre reformele care se produc în Republica Moldova de mai bine de doi ani. Sunt evoluții și provocări importante, care cred că au fost bine percepute și înțelese la Londra”. Plahotniuc a plasat și câteva fotografii de la întrunire, în care apare el însuși, dar și Vladimir Cebotari, vice-președintele PD. În imagini apare și ambasadoarea Marii Britanii la Chișinău, Lucy Joyce Obe.

La această postare au apărut imediat mai multe comentarii laudative în adresa președintelui PD, făcute de aceleași câteva persoane care adresează laude la toate postările acestuia.

În aceeași zi, pe pagina web a Partidului Democrat a apărut un comunicat, în titlul căruia se spune că Vlad Plahotniuc este ”invitat de onoare la evenimentul organizat de Institutul regal pentru Servicii Unite din Marea Britanie”, prezentând și o secvență video în care Plahotniuc, în fața unei camere de luat vederi pe o stradă londoneză, spune că ”am avut ocazia să prezint, în primul rând, obiectiv, situaţia politică şi geopolitică în care guvernăm în Republica Moldova”. Tot în acea secvență apare un scurt interviu cu Jonathan Eyal, un expert din cadrul acestui institut, care declară că ar fi constatat deja că în R.Moldova ”economia îşi revine, guvernarea este mai bună, din punct de vedere al standardelor de guvernare şi este cert că autorităţile actuale sunt preocupate ca ţara să meargă în direcţia corectă”,

Pe parcursul aceleiaș zile, toate posturile TV afiliate lui Plahotniuc au pus pe post, în mod repetat, aceste secvențe video cu Plahotniuc care vorbește în stradă, cu Jonathan Eyal care vorbește despre cât de bună este guvernarea din Moldova, fiind plasate și fotografiile de la acea discuție. Titlurile utilizate de aceste media au fost la fel de pompoase cu sintagme de genul „invitat de onoare”, „a reușit să pună Moldova pe drum bun”.

Am încercat să aflăm mai multe detalii despre acest eveniment din alte surse, cum ar fi pagina web a Institutul Regal pentru Servicii Unite din Marea Britanie (Royal United Services Institute), dar și din presa britanică.

Pagina web a acestui institut spune că este cel mai vechi think-thank independent din lume, care analizează chestiuni de apărare și securitate. Deși pagina are o rubrică specială de evenimente, la care sunt descrise evenimentele organizate, nu am putut identifica niciun eveniment intitulat ”Moldova şi Occidentul: discuţii cu Vladimir Plahotniuc”.

Am utilizat motorul de căutare al acestei pagini web. Căutarea a confirmat că nu există un eveniment sau o înscriere cu privire la vizita lui Vlad Plahotniuc. Am încercat să căutăm evenimente, comunicate sau articole vizând Republica Moldova. Au apărut mai multe articole, dar care au o anumită vechime și care prezintă în particular problemele din regiune, inclusiv un articol de analiză privind Laundromatul rusesc și abuzarea sistemului bancar moldovenesc, spălările de bani din aceste bănci prin intermediul off-shorurilor britanice și din întreaga lume și favorizarea unui grup obscur de pe urma acestor transferuri.

Am încercat să căutăm articole în presa britanică despre acest eveniment, căutând expresia ”Plahotniuc in London”. A apărut un singur articol în limba engleză la această temă, publicat de versiunea engleză a unui post controlat de Vlad Plahotniuc. Alte știri sau comunicate nu au fost găsite.