Audierea lui Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”, amânată pentru a cincea oară

Audiera inculpatului Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” a fost amânată pentru a cincea oară. Apărarea lui Plahotniuc a neglijat de două ori solicitările instanței de audiere a lui Plahotniuc – pe 5 și pe 10 februarie, insistând că acesta va fi pregătit să depună declarații abia pe 12 februarie. Nici pe 12, nici pe 16 și nici pe 17 februarie însă, Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță.



Avocatul Lucian Rogac a punctat că Plahotniuc nu s-a răzgândit să facă declarații și că va veni în instanță când îi va permite starea de sănătate.

Marți, 17 febraurie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Așteptat în fața instanței, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat nici astăzi, 17 februarie, pentru a face declarații.

În debutul ședinței, președintele completului de judecată, Sergiu Stratan, a citit cererea prin care Plahotniuc solicita să nu fie escortat, invocând că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei.



Ulterior, avocatul Rogac a prezentat un certificat medical, care, potrivit lui, demonstrează că Plahotniuc suferă de o infecție respiratorie.



Întrucât Plahotniuc a indicat necesitatea de a studia materialele cauzei, deși avocatul său dădea asigurări că va fi pregătit să se prezinte în instanță pe 12 februarie, l-am întrebat pe Rogac care este totuși motivul pentru care Plahotniuc nu s-a înfățișat la Judecătorie.

Drept răspuns, a declarat că ambele sunt motive, iar după doar câteva secunde ne-a spus că cererea lui Plahotniuc a fost mai degrabă una formală și că motivul real este starea sănătății.

Întrebat când se va prezenta clientul său în fața instanței pentru a face declarații, Rogac a menționat că se va întâmpla imediat ce starea de sănătate îi va permite, punctând că s-ar putea întâmpla chiar și pe 19 februarie, adică peste doar două zile.

Plahotniuc, așteptat în instanță de pe 5 februarie

Instanța a solicitata audierea inculpatului Plahotniuc pentru data de 5 februarie 2026, însă acesta a refuzat să se prezinte. Urma să fie audiat, la cererea instanței, pe data de 10 februarie, însă avocatul Lucian Rogac a menționat că „Vladimir Plahotniuc s-a pregătit să facă declarații două zile mai târziu – joi, 12 februarie.



Pe 12 februarie, Plahotniuc s-a prezentat în instanță, fără însă a face declarații, motivând că suferă de o viroză. A solicitat audierea sa într-o ședință ulterioară, lucru care însă nu s-a întâmplat nici pe 16 februarie, când inculpatul Plahotniuc a refuzat să se prezinte în instanță, invocând același motiv – viroza, fără a demonstra acest fapt printr-un certificat medical.



La primele ore ale zilei de marți, 17 februarie 2026, Plahotniuc a compărut în fața compeltului de judecători de la Curtea Supremă de Justiție care examinează dosarul „Kuliok”, episodul de învinuire a fostului deputat Igor Dodon, însă a refuzat să facă declarații în calitate de martor al acuzării.

Acesta și-a valorificat dreptul de a nu depune mărturii, întrucât este vizat într-o cauză conexă, aflată la faza de urmărire penală.

Unul dintre dosarele de la faza de urmărire penalp în care este vizat Plahotniuc descrie acțiunile oligarhului din ultimele sale zile de ședere în R. Moldova înainte să fugă. În iunie 2019, Partidul Socialiștilor, condus informal de Igor Dodon, pe atunci președinte al R. Moldova, purta discuții despre o eventuală coaliție cu Blocul ACUM, lideri ai căruia erau Maia Sandu și Andrei Năstase. În paralel, Plahotniuc încerca să-și păstreze puterea, inclusiv prin șantaj și corupere.

În 2020, fostul deputat Iurie Reniță publica un video care surprindea momentul în care Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov îi întindeau lui Dodon o pungă neagră, în care se prezumă că erau bani pentru finanțarea PSRM. Din 2022, Plahotniuc a fost pus sub învinuire pentru corupere activă, însă, în timp ce episodul de învinuire a lui Dodon pentru corupere pasivă se examinează la CSJ, dosarul oligarhului a rămas pe masa procurorilor.

DOSARELE LUI PLAHOTNIUC: escrocherie, organizație criminală, spălare de bani, fals în acte și contrabandă. Oligarhul, de la stăpânul justiției la justițiabil

Cât a condus R. Moldova, direct sau din umbră, Vladimir Plahotniuc nu a fost subiectul niciunui dosar penal. Rămas fără putere politică, în iunie 2019, Plahotniuc a fugit din R. Moldova. Plecarea sa a fost un catalizator pentru justiție, însă nu unul cu efect imediat și nici suficient de puternic pentru a duce la o finalitate. Până în februarie 2026, nu există nicio sentință pe numele său: un singur dosar este examinat în instanță, alte patru se află la faza de urmărire penală, iar un proces penal, care s-ar putea transforma într-o nouă cauză de învinuire a oligarhului, este în desfășurare.

Revenit în R. Moldova în septembrie 2025, în cătușe, Plahotniuc se află în prezent în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Astfel, a ajuns pe mâna unei justiții care cândva a fost la cheremul său.

Plahotniuc nu este însă cercetat penal doar în R. Moldova. El este vizat și de anchete în Federația Rusă, România și Grecia, fiind învinuit de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri sau fals în acte. ZdG vă propune o retrospectivă a tuturor dosarelor penale în care este vizat cel supranumit „Al Capone din Grozești”.